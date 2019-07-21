Kocasinan Belediyesi’nden Kuşçu’da muhteşem etkinlik

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak amacıyla Kuşçu Marina’da yoğun katılımın olduğu bir etkinlik gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve il protokolün katıldığı ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kuşçu Marina’da düzenlenen etkinliğe; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. HavaUlaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, kamu kurumkuruluşların temsilcileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ilk gününde spor parkuru oyun ve etkinlikleri, çocuklar için özel etkinlikler, ışıklı flyboard ve havai fişek gösterileri, paten şovu ve konser yer aldı. Gece boyunca devam eden etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Mustafa Çay ve ekibinin vermiş olduğu konserle vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü il protokolün de katılımıyla gerçekleştirildi. Jet ski ve fly board gösterileri ile başlayan etkinlik, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 2015 yılı Dünya Jet ski 2.si, Avrupa ve Balkan Şampiyonu Ali Komşusu tarafından nefes kesen Fly boardve jet ski gösterileri, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerime hizmet etmek, mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuşçu’da yaptığımız etkinlik bu doğrultuda gerçekleşen bir çalışmamızdır. Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri kapsamında yaptığımız etkinlikte, 7’den 70’e herkesin memnuniyeti, yüzlerinin gülümsemesi ve keyifli vakit geçirmesi bizleri de mutlu etti. Özellikle sosyal belediyecilik yaklaşımı ile hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda şehrimize hizmet ediyoruz. Bu noktada Yamula Baraj Gölü’nün bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal hayatı canlandırmak için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu 7’den 70’e herkes bu farklılığı hissetsin diye her dönem yeni projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken de hemşehrilerimin desteğiyle yapıyoruz. Şehrin yöneticileri olarak bizler, gönül birliğiyle Kayserimiz için çalışıyoruz. Şehir dışından ve şehir içinden gelen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, "Bizler Kayseri’mizde uyumlu bir şekilde Kayseri hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde böyle güzel organizasyonlar düzenliyoruz." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da yaptığı konuşmada Kocasinan’a yapılan yatırımlardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı tebrik ve teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise sosyal mekanlara büyük önem verildiğini ifade ederek, "Belediyelerimiz, vatandaşlarımızın haftanın tüm yorgunluğunu atacak ve keyifli vakit geçirilebilecek sosyal alanlar yapıyor. Buradaki güzellikleri ve aktivite alanlarını daha da zenginleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri’nin, yapılan yatırımlarla sosyal hayat açısından zengin bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Yamula Barajı’nın sunduğu doğal güzellikler ve yapılan yatırımlar, Kayseri’nin sosyal hayatına renk katıyor. Bundan dolayı bu zamana kadar emeği geçen bakanımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından olta balıkçılığı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Sazan balık alanında birinci Ayşe Şekerci, kıyıdan en büyük sudak ikinci Lokman Dinler, üçüncü ise Sevim Doğruer oldu. Batan en büyük sudak birincisi Efran Ozan Kılıç, kıyıdan en büyük sudak birincisi Mahmut Aydemir ve kıyıdan en çok sudak birincisi Hakan Karabulutlu oldu.

Etkinlik boyunca vatandaşlara ise, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.