Kocasinan Belediyesi’nden İç Su Araçlarının kaydı ile ilgili duyuru
Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülnur Karamavuş, iç su araçlarının kaydına ilişkin yazılı açıklama yaptı.10 Nisan 2019 Çarşamba 12:18
Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülnur Karamavuş, iç su araçlarının kaydına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Karamavuş, yaptığı yazılı açıklamada; "25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 9.Maddesi kapsamında İç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydı zorunludur. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesini; eksik belge ya da belge olmaması nedeni ile alamayan/almayan iç su aracı sahiplerinin en kısa zamanda Kocasinan Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müdürlüğümüzden temin edilecek sahiplik belgesi yerine geçen belgeyi: ikamet ettikleri veya faaliyette bulundukları mahallin valiliği, kaymakamlığı veya muhtarlığı ile kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarından yahut bağlı bulunduğu balıkçılık kooperatifinden tasdik ettirdikleri takdirde kayıt işlemi gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.
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