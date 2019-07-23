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Kocasinan Belediyesi’nden Ahievran’a Aile Sağlığı Merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallelerine hizmet verecek olan Aile Sağlık Merkezinin son aşamaya gelen çalışmalarını yerinde inceledi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:28
Kocasinan Belediyesi’nden Ahievran’a Aile Sağlığı Merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallelerine hizmet verecek olan Aile Sağlık Merkezinin son aşamaya gelen çalışmalarını yerinde inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak 93 mahallenin her birinin ihtiyacına göre projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.


Ahi Evran Mahallesi’nde inşaat çalışmalarının tamamlandığı Aile Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgenin ihtiyacı olan Sağlık Ocağını ilçemize kazandırıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iç tefrişatının tamamlamasıyla birlikte Aile Sağlığı Merkezi de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Yavuz Selim, Kocasinan ile çevre mahallelere de hizmet verecek olan Aile Sağlığı Merkezi hemsehrilerime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin 93 mahallesinin her birinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çözümler üretiyor ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kentsel dönüşüm gerek imar hareketi gerekse park, bahçe, fen ve temizlik işleri olmak üzere bütün alanlarda imkanlar ölçüsünde projeler geliştiriyoruz. Bunlarla birlikte en önemlisi de sosyal belediyecilik çalışmalarımızdır. Kadın-erkek, genç-yaşlı olmak üzere 7’den 70’e herkesin değişik alanlarda faaliyetlerde bulunacağı mekanlar yaparak, onların hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda bölgemizde Kocasinan Akademi’nin hizmet verebileceği bir tesis kazandıracağız. Böylelikle bölgenin ihtiyaçları birer birer yapılmış olacak.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:28
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