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Kocasinan Belediyesi’nde Beklenen İhaleler Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, Yeni Kocasinan’a önemli yatırımların finansmanı olarak görülen ihaleler gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 17:20
Kocasinan Belediyesi’nde Beklenen İhaleler Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, Yeni Kocasinan’a önemli yatırımların finansmanı olarak görülen ihaleler gerçekleştirildi. Meclis salonunda gerçekleşen ihale, renkli görüntülere sahne oldu.


Encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Ziya Gökalp Mahallesi’nde 10 adet iş yeri, Cırgalan Mahallesi’nde 8 adet daire, Beyazşehir Mahallesi’nde 1 adet özel sosyal tesis alanı, Erkilet Dere Mahallesi’nde 1 adet konut alanı, Erkilet General Emir Mahallesi’nde 1 adet konut alanı, Zümrüt Mahallesi’nde 1 adet konut alanı, Ziya Gökalp Mahallesi’nde 1 adet konut alanı, Yenidoğan Mahallesi’nde 1 adet ticaret ve konut alanı olmak üzere taşınmazlar satışa sunuldu.


Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, ihaleye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 4 Milyon 115 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne ait ilçenin farklı noktalarında bulunan sosyal konutlar, sosyal konut arsaları ile ticaret alanlarının satışı ise bir hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:20
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