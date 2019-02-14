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Kocasinan Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yeni nefeslere ‘Gözaydın’ ziyaretleri gerçekleştirirken yalnız yaşayan ilçenin kadim büyüklerinin de her zaman yanında yer almaya özen gösteriyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:01
Kocasinan Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yeni nefeslere ‘Gözaydın’ ziyaretleri gerçekleştirirken yalnız yaşayan ilçenin kadim büyüklerinin de her zaman yanında yer almaya özen gösteriyor. Yaşlıları evinde ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenerek sohbet edip, sorunlarını dinledi.


Bayan Çolakbayrakdar, ilk olarak Gaziosman Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Medine Şahbazoğlu’nu (70) ziyaret etti. Yalnız yaşayan Medine Teyzeyle yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, “Kadim büyüklerimizin daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için her zaman yanlarındayız.” dedi. Yaşlıları ziyaret edip, gönüllerini almanın önemine değinen Fatma Çolakbayrakdar, “Geçmişimiz ile bugün arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Bu doğrultuda eşim Ahmet Bey ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.


Medine teyze ise ziyaretten dolayı Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Kocasinan Belediyesi, Kaymakamlığımız ve hükümetimiz her zaman yardım ediyor. Özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız çok güler yüzlü, evladım gibi çok seviyorum.” diyerek Başkan Çolakbayrakdar’a duyduğu sevgisini dile getirdi.


Fatma Çolakbayrakdar ise Medine teyzeye çeşitli hediyelerin yanı sıra dostluğu, sohbeti ve vefayı simgeleyen Türk kahvesi hediye etti.


Fatma Çolakbayrakdar sonrasında ise Zümrüt Mahallesi’nde torunuyla birlikte yaşayan boğazında kitle bulunan Aliye Dursun’a(74) ziyaret gerçekleştirdi.Aliye Teyze’ye‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Fatma Çolakbayrakdar, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı sorarak her konuda yanlarında olacaklarını belirtti.


Günün son ziyaret adresi Mimarsinan Mahallesi oldu. Fatma Çolakbayrakdar, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hatice Eraslan’a misafir oldu. Hatırlanmanın ve yalnız olmadığını bilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Hatice Eraslan,ziyaretinden dolayı Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Fatma Çolakbayrakdar, Hatice Hanıma yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti ve yaşlı kadının ellerinden öpüp hayır duasını aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:01
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