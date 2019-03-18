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Kocasinan Belediyesi Turgutreis Mahallesi’nde Aile Sağlık Merkezini Hizmete Açtı

Kocasinan Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi’ne yaklaşık bin 800 metrekare alanda yapılan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
Kocasinan Belediyesi Turgutreis Mahallesi’nde Aile Sağlık Merkezini Hizmete Açtı

Kocasinan Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi’ne yaklaşık bin 800 metrekare alanda yapılan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlık merkezinin bölge sakinlerinin isteği üzerine yapıldığını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde, Turgutreis Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine; Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli,Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu,AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.


Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ürettiklerini belirterek, “İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Buradaki tesis de bunlardan bir tanesidir. Bölge sakinlerimizin ihtiyaçlarından bir tanesi bu bölgeye Aile Sağlığı Merkezi kazandırılmasıydı. Tesisi yapıp, mahallemize kazandırdık. İnşallah burada yaşayan hemşerilerimizin sağlıklarına katkı sağlayacak bir tesis olacak. Ayrıca vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda bölgemize bir sosyal tesis kazandırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde o tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu ve buna benzer tesisleri her mahallemize kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun gibi Ahievran ve Beşparmak Mahallelerimizde de tesisler inşa ediyoruz. Belediye olarak 116 mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda tesisler yaptık ve birçok hizmetler kazandırdık. En önemlisi de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve hayatlarına değer katacak projelere imza attık. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile herkesin hayatına değer katan hizmetler ulaştırıyoruz.Kocasinan Gönüllü projesi ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Gençlik Merkezimizi ve Çocuk Kulübümüzle geleceğimizin teminatı yavrularımızı daha donanımlı olmalarına imkan sağlıyoruz. Onları geleceğe hazırlıyoruz. Geleceğin mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.


Her bir mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Yaptığımız ve yapacağımız projelerle ilçemizin çehresini değiştiriyoruz ve değer katıyoruz. Allah nasip ederse Kocasinanımızı, Kayserimize yakışır bir ilçe haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın teveccühüne layık olabilmek için gayret ediyor, çalışıyoruz. Yaşamak ve Yaşatmak için çok daha güzel bir Kocasinan’ı hep beraber inşa edeceğiz.Rabbim birliğimizi ve beraberliğimi daim eylesin.”


Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha güzel ve daha iyi hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi.,


AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, tesisin hayırlı olmasını diledi. Tamer,Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, “Kocasinan ve diğer bölgelerimizde rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve geleceğimize hitap eden önemli tesisler yapılıyor. Bu kapsamda Turgutreis’e sağlık merkezi kazandıran Başkan Çolakbayrakdar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise kamu ve yerel yönetim işbirliğinin ürünü olan sağlık merkezinin Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu tesisi Kayseri’ye kazandıran Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” dedi.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de sağlık konusunda desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Çolakbayrakdar’ın protokole sağlık merkezini detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
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