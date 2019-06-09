Kocasinan Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde bulunan tarihi yapıları ve mekanları; restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun bir görünüme kavuşturduklarını belirterek, 8 asırlık Hoca Hasan Medresesi’ni de entelektüel kesimin mekanı olabilecek bir yer olarak tasarladıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın proje tanıtım toplantısında‘Benzersiz Şehirler’ konu başlığıyla açıkladığı; Hoca Hasan Medresesi Projesi kapsamında istimlak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi yapıları ve mekanları; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar,“Projemiz ile 1193 yılında Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan’ın oğlu Hoca Hasan tarafından yaptırılan Hoca Hasan Medresesi’ni restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Medrese ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu kapsamda istimlak çalışmaların devam ettiği medrese projemizi entelektüel camianın mekanı olabilecek bir yer olarak tasarlıyoruz. Gençlerimizin, buraya gelip, kitap okuyabileceği ve ders çalışacağı bir mekan olacak. Medreseyi çalışmalarımızla aslına uygun bir şekilde restore ederek, günümüze kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Tarihi değerlerimizi korumak geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.