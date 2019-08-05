Kocasinan Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz; Kayseri ve Kocasinan içindir.” dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü. Sümer, Gevhernesibe, Oruçreis, Şeker ve Erkilet General Emir Mahallelerinin imar planları görüşülüp, karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Ahi Evran ve Cırgalan Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi de oylandı. Meclis Toplantısının son gündem maddesinde yer alan İstasyon Mahallesi, Erkilet Bulvarı ve Kaldırım caddesi kesişiminde bulunan parka ise Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak noktasında elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlık sıhhat içerisinde hayırlı uzun ömürler diliyorum.” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Çolakbayrakdar, 45.Büyükler Balkan Şampiyonası’nda Tek ve Çift Kadınlarda Balkan Şampiyonu olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz’ı tebrik ederek, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Özellikle Özge Yılmaz sporcumuzu tebrik ediyorum. Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’ye altın madalya kazandıran Özge Yılmaz, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyor. Bizler de çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Bütün gayretimiz; Kayseri ve Kocasinan içindir. ”ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı meclis toplantısı Başkan Çolakbayrakdar’ın, alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.