Kocasinan Akademi geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştiriyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar; “Vermiş olduğumuz eğitimle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlıyoruz” dedi.

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde eğitim gören çocukların hazırlamış olduğu teknoloji harikası ürünler, bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri eski Milletvekili Sami Dedeoğlu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte sergiyi ziyaret edip, bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirterek; “Gençlerimize ve çocuklarımıza imkan verilirse neler yapabileceklerine burada şahit olduk. Önümüzdeki dönemde Allah nasip ederse daha sosyal ve eğitim konuların konuşulduğu bir belediyecilik hizmeti olacak. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Kocasinan Akademi olarak 8 aylık çalışmada çocuklarımızın neler yapabileceklerini gösterdik. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Yeni dönemde inşallah bu tesislere ek olarak daha iyilerini ve daha yenilerini yapacağız. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, bu güzel sergiyi hazırlayan çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de belediyelerin bir çok alanda gençlerin önünü açtığını burada gördüklerini vurgulayarak, “Gençlerimiz ve çocuklarımız ilgi duyduğu alanlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışarak, ürün üretmeleri son derece önemlidir. Sayın başkanımızı kutluyorum” şeklinde konuştu. Kayseri eski Milletvekili Sami Dedeoğlu ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; ‘Milli savunma sanayimiz yüzde 10’lardan yüzde 60’lara çıktı’. İnşallah bunun öncülüğünü Kayseri yapacak ve diğer illere de örnek olacak” ifadelerine yer verdi. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise gençlerin drone gibi insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldığını belirterek, “Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Dünya ölçeğinde büyük bir ülke olacaksak biz mutlaka iyi eğitilmiş becerilere ve yeteneklere sahip insanlar yetiştirmemiz lazım. Bunun içinde çocuklara bu heyecanı ve motivasyonu vermek ve teşvik etmek gerekiyor. Buradaki eserlerden çok etkilendim, çocuklarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yapılan ürünlerin çok etkileyici olduğunu söyleyerek, “Biz üniversitemizi uygulama ve proje odaklı olarak tanımlıyoruz. Bundan dolayı çocuklarımızın yaptıklarını takdirle karşılıyor, sayın başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.