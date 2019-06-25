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Kocasinan Akademi Eğitimle Aile Bağlarını Güçlendiriyor

Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi sosyal belediyecilik noktasında görev edinen Kocasinan Belediyesi, Evlilik Öncesi Ve Aile İçi İletişim Kursuyla aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

25 Haziran 2019 Salı 09:59
Kocasinan Akademi Eğitimle Aile Bağlarını Güçlendiriyor

Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi sosyal belediyecilik noktasında görev edinen Kocasinan Belediyesi, Evlilik Öncesi Ve Aile İçi İletişim Kursuyla aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Eğitimle daha huzurlu ve daha sevgi dolu bir aile hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Aile; toplumu oluşturan en temel unsurdur. Bundan dolayı daha bilinçli toplumlar oluşması ve aile bağlarının daha da güçlendirilmesi için bu tür eğitimlere önem veriyoruz.” dedi.


Kocasinan Akademi’nin Mimarsinan Tesisinde açmış olduğu; Evlilik Öncesi Ve Aile İçi İletişim Kursuyla aile bağlarının daha da güçlendirilmesine katkı sağlanıyor. Sosyolog/Eğitimci Betül Mert Ayvaz tarafından verilen kursta, aile içinde anne ve babaların nasıl iletişim kurması gerektiğine ve yaşanan problemlerin kolayca çözülmesine yönelik yapılması gerekenler eğlenceli bir dille anlatılıyor.


Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailenin büyük bir rol üstlendiğini ifade ederek, “Aile; toplumu oluşturan en temel unsurdur. Bundan dolayı daha bilinçli toplumlar oluşması ve aile bağlarının daha da güçlendirilmesi için bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Daha iyi ve daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi için Kocasinan Akademi Tesislerimizde devamlı eğitimler düzenliyoruz. Bunlardan biri olan anne ve anne adaylarına yönelik eğitimde, daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu ve daha sevgi dolu bir aile hedefliyoruz. Amacımız, milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Vatandaşlarımız için bu ve buna benzer faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.


Sosyolog/Eğitimci Betül Mert Ayvaz ise aile kurumunun daha güçlü olması için böyle bir eğitim verdiklerini belirterek, “Kursa gelen arkadaşlarımız, verdiğimiz eğitim sayesinde hayatlarında birçok olumlu değişiklik yaşamaktadırlar ve bizlere memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Kursiyerlerimiz, kurs sayesinde hayatlarında büyük bir değişim yaşadıklarını ifade ediyorlar. Özellikle kurs sayesinde evliliklerinin daha huzurlu olmaya başladığını söylediler. Burada evlilik öncesinde eş nasıl seçilir ve toplumsal kuralları ile kendilerini tanımalarını öğretiyoruz. Ayrıca inançlar ve değerler kısmında ise toplumda kalıplaşmış değerleri yıkmaya çalışıyoruz ve kimlik boyutunu buldurmaya katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Kursa katılan katılımcılar ise eğitim sayesinde aile içerisinde daha güzel bir iletişim kurduklarını ve kendilerini daha iyi tanıdıklarını belirterek, böyle bir hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:59
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