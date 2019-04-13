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Koçarlı’da öğretmen ve öğrenciler sokak hayvanları için gönüllerini birleştirdi

Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için örnek bir davranışa imza attı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
Koçarlı’da öğretmen ve öğrenciler sokak hayvanları için gönüllerini birleştirdi

Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için örnek bir davranışa imza attı.


Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gönüller Bir Olsun” projesi kapsamında sokak hayvanları için kermes düzenledi. Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinde evlerde hazırlanan ve de 5 gün boyunca açık kalacak olan kermesten elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına mama alınacak ve yaralı hayvanların tedavi masrafları karşılanacak.


Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünü yerel projesi olan "Gönüller Bir Olsun”da ellerini taşın altına koymak istediklerini belirten Okul Müdürü Ayhan Özel, “Proje kapsamında ne yapabiliriz diye düşünürken sokak hayvanları için bir şeyler yapma fikri ön plana çıktı.Sokak hayvanlarına mama alınması ve yaralı hayvanların tedavi masraflarını karşılayabilmek için 5 gün boyunca bu kesmesi açık tutacağız. Öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğinde evlerde hazırlanan organik yiyecekler satışa sunulacak. Elde edilen gelirin tamamını sokakta yaşayan canlar için kullanacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
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