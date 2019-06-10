Koçarlı MYO öğrencilerinden miniklere destek
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine yardım kampanyası düzenlendi.10 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine yardım kampanyası düzenlendi.
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Van’ın Tuşba ilçesindeki Şehit Polis Soner İdil İmam Hatip Ortaokuluna kıyafet ve Muradiye ilçesindeki Balaklı İlkokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ulaştıran öğrenciler, miniklerin sevincine ortak oldu.
Proje Danışmanı Öğr. Gör. Ayfer Ergezen’in sorumluluğunda Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle yürütülen yardım kampanyası kapsamında minik çocuklar malzemelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.
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