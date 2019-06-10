Koçarlı MYO öğrencilerinden miniklere destek Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine yardım kampanyası düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine yardım kampanyası düzenlendi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Van’ın Tuşba ilçesindeki Şehit Polis Soner İdil İmam Hatip Ortaokuluna kıyafet ve Muradiye ilçesindeki Balaklı İlkokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ulaştıran öğrenciler, miniklerin sevincine ortak oldu.

Proje Danışmanı Öğr. Gör. Ayfer Ergezen’in sorumluluğunda Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle yürütülen yardım kampanyası kapsamında minik çocuklar malzemelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.