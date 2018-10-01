Aziz Kocaoğlu'nun 'adaylık' kararına CHP'den ilk tepki!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun “aday değilim” açıklamasıyla ilgili olarak “benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.01 Ekim 2018 Pazartesi 13:13
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aziz Kocaoğlu’nun “aday değilim” açıklamasıyla ilgili olarak “benim için de sürpriz oldu. Genel merkezimiz bilgilendirilmiş midir bilmiyorum. Önümüzdeki saatlerde anlaşılır” dedi.
NTV canlı yayınında konuşan Özel, "CHP olarak Aziz Bey'in bu kararına saygılıyız. İzmir'de Büyükşehir Belediye başkanlığı yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var. Elbette üzülürüz ama CHP açısından bir güç kaybı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
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