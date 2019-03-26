Kocaoğlu’ndan sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına veda turu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 15 yıllık görev süresinin sonuna yaklaşırken, kentteki kurumların, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcilerini ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devredecek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte birlikte görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerine veda ziyareti düzenledi.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde başlayan program akşama kadar sürdü. Başkan Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Vekili Kıdemli Albay Mete Çağlar, Baroş Başkanı Özkan Yücel, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fadıl Sivri, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nı ziyaret etti.

"Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek bir çalışma yapmak istiyorum"

15 yıl boyunca birlikte çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum örgütü ile meslek odaları temsilcilerine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Görev yaptığım süre içinde bizim şansımıza İzmir’in ekonomik olarak durağan dönemi denk geldi. Siyaseten de zor bir dönem oldu. Hizmet sınırlarımız genişledi. Yılmadan, çalıştık. Şuan belediyenin hazineye bir kuruş borcu yok. 2010 yılından itibaren İzmir’de ekonomik olarak canlanma başladı. Biz İzmir Modeli’ni ortaya koyarak bunun nasıl yapılacağını gösterdik. Bu bir bayrak yarışı. Meslek değil. Biz vatandaşımıza hizmet ettik. Biraz dinleneceğiz. Yüzümüzün akıyla geldik, yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Gerisi hikaye. Bir hayalim var. Nasıl İzmir Modeli’ni ortaya koyarak kentin yol haritasını çıkardıysak gönüllü bir ekiple Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek bir çalışma yapmak istiyorum” dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun tecrübelerinin gençlere rehber olacağını söyleyerek, “Biz EGİAD olarak sizin yanınızda hep kendimizi ayrıcalıklı hissettik. Sizden çok destek aldık. İzmir’in altyapı problemleri sizin sayenizde çözümlendi” diye konuştu. Tek tek söz alan EGİAD yönetim kurulu üyeleri de, “EXPO sürecinde birlikte çalıştık. Zor yıllarda başkanlık yaptınız. En zirvede bıraktınız. Hizmetlerinizden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

"Bize çok katkı koydunuz"

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve dernek yönetim kurulu üyelerini ziyaretinin ardından EGEV’e geçen Başkan Kocaoğlu’nu burada Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ile EGEV yönetim kurulu üyeleri karşıladı. EGEV’in ardından Başkan Kocaoğlu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İZSİAD’ın ardından İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB)’ne geçen Başkan Kocaoğlu, burada da yönetim kurulu üyeleriylebir sohbet yaptı. İEOSB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Zaman zaman ayrı düşündüğümüz konular da oldu. Ama bu kenti için beraber çalıştık. Bize çok katkı koydunuz. Burası sizin eviniz. Her zaman sizi bekliyoruz. Biz sizden çok memnunduk” dedi.

Özgener: "Belediye başkanlığı fedakarlık gerektirir"

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) ziyaretinde ise ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, “Ortak akılla İzmir’in kalkınması için çalıştınız. Sivil toplum örgütlerine önem verdiniz. Ortaya koyduğunuz İzmir Modeli’nin rehber alınması gerekir” dedi.

İzmir Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kocaoğlu, ziyaret programına İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile devam etti. Başkan Kocaoğlu, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, belediye başkanlığının çok zor, fedakarlık isteyen gönül işi olduğunu söyleyerek, “Belediye başkanlığı fedakarlık gerektirir. Yaptığınız fedakarlıktan ötürü size şükran borçluyuz. Zaman zaman aynı fikirde olmadığımız konular olmuştur. Medeni çerçeve içinde kalarak fikirlerin tartışılmasına ön ayak oldunuz. Şehre önemli hizmetlerde bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Kocaoğlu’nun meslek odaları ziyaret programının son durağı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) oldu.