Kocaoğlu jet hızıyla çark etti! Dün CHP'yi eleştirdi, bugün Zeybekci'ye meydan okudu

CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu siyaseti bırakacağını, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya Muharrem İnce'yi desteklemediğini söylemiş, partisini eleştirmişti. Yerel seçimler yaklaşırken çark eden Kocaoğlu, partisi için çalışacağını belirtti, Nihat Zeybekci'ye meydan okudu.

Adeta meydan okudu

Zeybekci'nin adaylığı kesin olarak açıklanmadan önce Cumhuriyet'e konuşan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Nihat Bey arkadaşımız. Birlikte belediye başkanlığına başladık. O sonra belediye başkanlığını bıraktı, istifa etti, milletvekili oldu, bakan oldu. 2004 yılından beri tanışıyoruz. Bir toplantıda, 'İzmir Denizli'yi örnek alsın' demişti. Sonra toplantıdan ayrıldı, biz orada gerekeni söyledik. İzmir farklı bir yer. Tabii ki 'hayırlısı olsun' demekten başka çare yok. Nihat Bey'e de İzmir'e gelecekse, aday olacaksa, hayırlısı olsun. Yarışacağız, kimlerle yarışmadık. Parti olarak yarışacağız."

CHP için çalışacak

Daha önce CHP'yi eleştirerek siyasetini bırakacağını söyleyen Kocaoğlu, "CHP, en az bizim kadar değerli bir arkadaşımızı aday gösterecek, biz de hep birlikte çalışacağız. Kaza, siyasette mutlaka olur. Ya adayda problem olur, ya öbür aday çok güçlü olur. Ama eğer bir kaza olmazsa, ben minimum 26- 27 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç ilçe hariç, her yeri kazanırız" dedi. Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ise CHP'nin büyük bir farkla alacağını savundu.

Partisini eleştirmişti

Siyaseti bırakcağını açıklayan Kocaoğlu CHP'yi eleştirmiş, tenkitleri öyle bir boyut kazanmıştı ki, AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bir konuşmasında Kocaoğlu, "Bu partinin politika üretecek bir mutfağı yok. Mutfak olmadan aklın ve bilimin rehberliğinde bilenlere sormadan arama konferansları yapmadan, halka gitmeden çözüm üretemezsiniz. Aynı şeyleri söyleyerek, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmayı beklemek doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.