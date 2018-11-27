0553 313 94 23

Kocaoğlu jet hızıyla çark etti! Dün CHP'yi eleştirdi, bugün Zeybekci'ye meydan okudu

Daha önce CHP hakkında, "Bu partinin politika üretecek bir mutfağı yok." diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'ye meydan okudu, CHP için çalışacağını belirtti.

27 Kasım 2018 Salı 16:19

CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu siyaseti bırakacağını, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya Muharrem İnce'yi desteklemediğini söylemiş, partisini eleştirmişti. Yerel seçimler yaklaşırken çark eden Kocaoğlu, partisi için çalışacağını belirtti, Nihat Zeybekci'ye meydan okudu. 

Adeta meydan okudu

Zeybekci'nin adaylığı kesin olarak açıklanmadan önce Cumhuriyet'e konuşan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Nihat Bey arkadaşımız. Birlikte belediye başkanlığına başladık. O sonra belediye başkanlığını bıraktı, istifa etti, milletvekili oldu, bakan oldu. 2004 yılından beri tanışıyoruz. Bir toplantıda, 'İzmir Denizli'yi örnek alsın' demişti. Sonra toplantıdan ayrıldı, biz orada gerekeni söyledik. İzmir farklı bir yer. Tabii ki 'hayırlısı olsun' demekten başka çare yok. Nihat Bey'e de İzmir'e gelecekse, aday olacaksa, hayırlısı olsun. Yarışacağız, kimlerle yarışmadık. Parti olarak yarışacağız."

CHP için çalışacak

Daha önce CHP'yi eleştirerek siyasetini bırakacağını söyleyen Kocaoğlu, "CHP, en az bizim kadar değerli bir arkadaşımızı aday gösterecek, biz de hep birlikte çalışacağız. Kaza, siyasette mutlaka olur. Ya adayda problem olur, ya öbür aday çok güçlü olur. Ama eğer bir kaza olmazsa, ben minimum 26- 27 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç ilçe hariç, her yeri kazanırız" dedi. Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ise CHP'nin büyük bir farkla alacağını savundu.

Partisini eleştirmişti

Siyaseti bırakcağını açıklayan Kocaoğlu CHP'yi eleştirmiş, tenkitleri öyle bir boyut kazanmıştı ki, AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bir konuşmasında Kocaoğlu, "Bu partinin politika üretecek bir mutfağı yok. Mutfak olmadan aklın ve bilimin rehberliğinde bilenlere sormadan arama konferansları yapmadan, halka gitmeden çözüm üretemezsiniz. Aynı şeyleri söyleyerek, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmayı beklemek doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:19
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Nihat Zeybekci
  4. aziz kocaoğlu
  5. chp
  6. ak parti
  7. izmir büyükşehir belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı, cezası 715 lira
    1. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    2. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    3. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    4. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    5. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    6. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    7. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    8. Muğla'da sörf keyfi
    9. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    10. Samsun'da balık fiyatları
    11. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    12. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    13. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    14. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    15. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    16. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    17. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    18. Hamilelikte guatr en tehlikelisi
    19. Antalya'da jandarmaya ateş açan firari..
    20. Alaattin Yüksel kimdir?
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var