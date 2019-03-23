Kocaoğlu: "Bizim kökümüz Kuvai Milliye, bölücülükle işimiz olmaz"

Ülkenin gergin bir seçim atmosferi yaşadığını ve toplumun sürekli ayrıştırıldığını öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhur İttifakı’ndan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelen ithamları ise sert bir dille eleştirdi. Başkan Kocaoğlu, "Bizim kökümüz Kuvayi Milliye’ye dayanır. Bizi bölücülükle suçlayamazsınız. Buna hakkınız yoktur. ’Seçimde 3-5 kişiyi kandırabilir miyim’ diye milletin geleceğine zarar veriyorlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, veda ziyaretlerini Bergama’da sürdürdü. İlk olarak İZBETON’un Bergama Şantiyesi’nde personelle buluşan Başkan Kocaoğlu’na Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de eşlik etti. İZBETON personeliyle birlikte kahvaltı yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Özellikle bölge şantiyelerimiz kurulduktan sonra yeni bağlanan ilçelere hizmetlerin götürülmesinde önemli bir mesafe kat ettik. Köylerde yıllardan beri ihmal edilmiş altyapı ve yol sorunlarını çözdük, arazi yolları yaptık, kırsalı kalkındırmaya yönelik projelerimizi hayata geçirdik. 15 yılın sonunda belediye başkanlığı sürecimi tamamlayarak görevi başka bir arkadaşımıza teslim etmem gerektiğine karar verdim. Sizlerle hem vedalaşmak, hem de çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek üzere buradayım. Hepinize ailenizle çocuklarınızla sağlıklı mutlu bir yaşam sürmenizi diliyorum" diye konuştu.

Sevgi seliyle uğurlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şantiye ziyaretlerinin ardından Yenikent, Aşağıkırıklar, Tepeköy, Yalnızev ve Küçükkaya köylerine gitti. CHP’nin Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuzyılmaz ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz da Başkan Kocaoğlu’na eşlik etti. Başkan Kocaoğlu’nun veda ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandı. Tepeköy’de alkışlar ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Aziz Kocaoğlu, kadınların ön safta olduğu yüzlerce köylü tarafından sevgi çemberine alındı.

"Bizim kökümüz Kuvayi Milliye"

Gittiği köylerde halka seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik haksız ithamlarda bulunulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu seçimler gergin bir atmosferde devam ediyor. Gerekçesine baktığımızda; artık Türkiye ekonomisi üretememekten ve kaynak sıkıntısından dolayı büyüyemiyor. 13 bin yıldır tarım yapılan Anadolu coğrafyasında her şeyi ithal eder hale geldik. Kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıktık. Siyaset her yerimize bulaştı. Ekonomi yönetimine de, devletin kurumlarına girdi. Dış politikamız çıkmaza girdi. Bir kaos ortamında gidiyoruz. İktidar ekonomiyi konuşmak yerine toplumu ayrıştırıyor. Hepimiz, herkes devletin birliği ve bütünlüğü için harç olmak zorundayız. Cumhuriyeti kuran CHP’yi bölücülükle suçlamak toplumu karpuz gibi ikiye bölmekten başka bir işe yaramaz. Bizim kökümüz Kuvayi Milliye’ye dayanır. Bizi bölücülükle suçlayamazsınız. Buna hakkınız yoktur. Seçimde 3-5 kişiyi kandırabilir miyim diye milletin geleceğine zarar veriyorlar. Bu coğrafyada birlik beraberlik içinde ayakta kalmak zorundayız. AKP iktidarının 17 yıldır ekonomiyi yönetemediği, sadece borçlanarak ülkenin yürüyemeyeceği görüldü. Sözün özü: Bu iktidar 4,5 sene sonra seçime gidecek. Bu süre içinde ekonomi yönetilemediği için, toplum gerildiği,ayrıştırılmaya çalışıldığı için bu iktidara bir uyarı yapmak bizim vatandaşlık görevimiz. ’Beka beka’ deyip toplumu ayrıştırırsanız, bekayı nasıl sağlayacaksınız? Onun için bu seçimde iktidara ’bir dur, kendine çeki düzen ver, fakir fukaranın ekmeğini büyüt, bir de bizim birlik ve beraberliğimizi bozma’ demek için oy kullanacağız."