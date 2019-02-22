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Burhanettin Kocamaz'ın ismi Seçim Kurulu'nda askıya çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için İYİ Parti'nin evraklarını zamanında Seçim Kurulu'na teslim etmediği Burhanettin Kocamaz'ın ismi, DP adayı olarak bugün Seçim Kurulu'nda askıya çıktı

22 Şubat 2019 Cuma 16:07
Burhanettin Kocamaz'ın ismi Seçim Kurulu'nda askıya çıktı

Burhanettin Kocamaz'ın DP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı kesinleşti.

İl seçim kurulunda bugün askıya çıkan listede Burhanettin Kocamaz'ın ismi, "Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olarak yer aldı.

Askıya çıkan listede Saadet Partisi'nden Erdal Alkan, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Işıl Özdemir, Türkiye Komünist Partisi'nden Nişan Mesut Oyardı, Vatan Partisi'nden Lerzan Özgenç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Vahap Seçer, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Hamit Tuna ve Demokratik Sol Parti'den Emrah Küçükkapdan aday olarak gösterildi.

AK Parti Mersin'den aday çıkarmadı, Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP adayı Hamit Tuna'yı destekleme kararı aldı.

İki gün askıda kalacak liste, 3 Mart tarihinde son şekliyle bir kez daha ilan edilecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:07
  1. Mersin Büyükşehir Belediye
  2. Burhanettin Kocamaz
  3. Erdal Alkan
  4. Işıl Özdemir
  5. Nişan Mesut Oyardı
  6. Lerzan Özgenç
  7. Vahap Seçer
  8. Hamit Tuna
  9. Emrah Küçükkapdan

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