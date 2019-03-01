Kocamaz, Mersin iş dünyasına projelerini anlattı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, MTSO’nun ‘Mersin Başkanından Ne Bekliyor?’ temalı arama konferansı kapsamında, yeniden başkan olabilseydi hayata geçirmeyi planladığı vizyon projelerini iş dünyasıyla paylaştı. Kocamaz, Mersin için önemli olduğunu ifade ettiği projelerinin takipçisi olacağını söyledi.

Kocamaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) arama konferansı çerçevesinde yaptığı davete katıldı. MTSO’da düzenlenen toplantıya MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Mersin’in tarihi, turizmi, sanayi alanları ve stratejik konumu ile önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Kocamaz, 20 yıllık Tarsus Belediye Başkanlığının ardından 5 yıldır da Mersin’in tamamına hizmet vermeye çabaladığını belirtti. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri anlatan Kocamaz, “Biz hedefe kilitlenmişiz. Bizim çalışma sistemimiz böyle. Yaptıklarımızı arkaya atarız, unuturuz, yapamadıklarımıza odaklanırız” dedi.

“Projelerin takipçisi olacağız”

Eğer aday olsaydı Mersin’de hayata geçirmeyi planladığı projelerin takipçisi olacaklarını ifade eden Kocamaz, “Bu projeler Mersin için önemli projeler. Geçtiğimiz 5 yıl bizim hazırlık dönemimizdi. Planı, projesi olmayan bir kentte yerel yönetimi devralmışsınız, bunları hazırlamadan hiçbir iş yapamazsınız. Ama buna rağmen, bu kadar karmaşık bir dönem geçirmemize rağmen, Mersin tarihinde görülmeyen hizmetleri hayata geçirdik. Gerek sosyal projeler gerek tarımsal hizmetler, engelliler ve kentte yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştıracak fiziki hizmetler, gençlik hizmetleri örnek alınan projeler haline geldi” diye konuştu.

30 büyükşehir belediyesi içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinin üzerine proje olmadığını savunan Kocamaz, “Hem Türkiye’den hem Avrupa Birliği’nden, Amerika’dan, Birleşmiş Milletler ’den ödül alan bir belediye olduk. Dünyada 3 engelsiz kent ilan edildi ve bir tanesi Mersin oldu. Eksiklerimiz yok mu, elbette var. Ama planladığımız, projelendirdiğimiz hizmetler gerçekten Mersin’in farklı bir vizyonla yönetildiğini herkese gösterdi” ifadelerini kullandı.

Müftü Deresi ve çevresi yenilenecek

Daha sonra Mersin için vizyon projelerini anlatan Kocamaz, Müftü Deresi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile yerleşime uygun olmayan, düzensiz yapılaşmış ve jeolojik sakıncalı bölgeler ile eskiyen kent dokularını yeniden planlayarak dönüşüm ve sağlıklaştırma yolu ile yenileme projeleri geliştireceklerini söyledi. Kocamaz, proje sürecinin devam ettiği ve Mersin genelinde 13 mahalleyi kapsadığı bilgisini verdi.

Karaduvar Sahil ve Düzenleme Projesi ile Karaduvar sahil yolu üzerinde cadde düzenlemeleri yapılacağını kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti: “Kent mobilyaları ve elektrik direkleri yenilenecek ve kumsal üzerinde dinlenme ve güneşlenme alanları için düzenlemeler yapılacak. Silifke, Erdemli, Anamur, Mut, Mezitli ve Toroslar ilçesinde Aile Yaşam Merkezleri kurulacak. Ayrıca, içerisinde Çocuk Bilim Müzesi, Mersin Çocuk Müzesi’nin de yer alacağı Çocuk Eğlence Eğitim ve Bilim Parkı Projesi ile çocuklar, uzay teknolojilerini, uzay bilimini öğrenirken, aynı zamanda deneyerek ve gözlemleyerek öğrenebilecekleri alanlar yer alacak.”

Kocamaz, vatandaşların daha hızlı hizmet alabilecekleri Mersin Büyükşehir Belediye Hizmet Kampüsü’nün de detaylarını aktardı.

“Mersin Metrosu Hat 1 inşaatına 2019’da başlanacak”

Akdeniz’in ilk yeraltı metrosu olacak Mersin Metrosu hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı kent teknolojileriyle donatılacak olan metronun, tamamen otomatik işletme sistemi, konforlu vagonları, özel aydınlatma ve anons sistemi, son sistem bilgi panoları, hareketli görsel reklam sistemi, son sistem yürüyen merdiven ve asansörlerle dizayn edileceğini dile getirdi. Kocamaz, inşaatına 2019 yılında başlanacak olan Metro 1. Hat ile ilk olarak kentin doğu-batı yönlü ana trafiğinde halka hizmet sunulacağını kaydetti.

Ulaşım Ana Planı’nda kesinleşen 17 adet katlı kavşak projesinin lokasyonları ve detaylarını da paylaşan Kocamaz, Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanı, Akdeniz Kent Meydanı Otoparkı, Muğdat Kapalı Otoparkı, Kongre Merkezi Otoparkı, Mezitli Yeraltı Otoparkı, Fındıkpınarı ve Ayvagediği Katlı Otoparkı Projelerinin kapasiteleri ile ilgili bilgiler verdi. Kocamaz, projesi hazır ve uygulama aşamasında olan Bilim Merkezi ve Gençlik Parkı’nda ise çocuk ve gençlerin eşit haklara ve daha fazla imkana sahip olmaları, yetenek ve potansiyellerinin farkına varmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini sağlamaları için çeşitli aktivite alanları yer alacağını ifade etti.