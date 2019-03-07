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Kocamaz: “Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı; kadınlarımızın emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik tüm ayrımcılığı reddediyoruz” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:51
Kocamaz: “Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı; kadınlarımızın emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik tüm ayrımcılığı reddediyoruz” dedi.


Başkan Kocamaz, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, kadınları, toplumu her daim ileri götüren vizyonlarıyla geleceğe ışık tutan meşaleler olarak tanımlayan Kocamaz, “Hukuktan siyasete, bilimden sanata kadar her alanda önemli noktalara gelen kadınlarımız, bulundukları konumlarda ülkemizin geleceğine önemli katkılarda bulunmakta ve yeni bir dünya tasavvurunda etkin rol oynamaktadır. Her fırsatta kadınlarımızın değerine vurgu yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözünü bir slogan olmaktan çıkarıp, yaşamımıza yön veren vazgeçilmez bir ahlak ilkesi olarak benimsemeliyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı; kadınlarımızın emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik tüm ayrımcılığı reddediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Hayata geçirdikleri Kadın Danışma Merkezi ile alanında uzman personelin kadınlara gerek şiddet gerek aile içi problemler gibi konularda ücretsiz psiko-sosyal destek ve yasal konularla ilgili danışmanlık sağladıklarını belirten Kocamaz, şöyle devam etti: “Kadın Konuk Evimizle fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınlarımıza, varsa çocukları ile birlikte barınma ihtiyaçlarını güvenle giderebilecekleri bir ortam, yaşadıkları sorunlara dair hukuki ve psikolojik destekler sunuyoruz. Kadınlarımızın yaşam standartlarını daha iyi seviyeye getirebilmek için gerçekleştirdiğimiz EVKA Projemiz ile aile içi iletişim, kadına şiddet, kadın hakları ve birçok konuda ev kadınlarımıza eğitimler düzenleyerek kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle Mersin’in kadına şiddet vakalarından arınmış, kadına değer veren bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlarımızın yaşamın her alanında layık olduğu yere ulaşacağı, aile içi şiddetin konuşulmayacağı, kadına yönelik gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddetin uygulanmayacağı nesiller için hepimizi üzerimize düşen görevi yerine getirmeye davet ediyorum. Kadınlarımızın; daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ümidiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:51
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