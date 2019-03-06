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Kocamaz, Gülnar’da Teknik Hizmetler Yerleşkesini hizmete açtı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gülnar ilçesinde yapımı tamamlanan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Teknik Hizmetler Yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:57
Kocamaz, Gülnar’da Teknik Hizmetler Yerleşkesini hizmete açtı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gülnar ilçesinde yapımı tamamlanan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Teknik Hizmetler Yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi.

 

Gülnar Eski Otogar önünde gerçekleştirilen açılışa, Başkan Kocamaz’ın yanı sıra İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz da katıldı.

 

Kocamaz, açılışta yaptığı konuşmada, Gülnar önemli ve kadim bir ilçe olduğunu vurguladı. Hizmete susamış bir ilçe olan Gülnar’da geçen 5 yılda her bölgesine ve o bölgelerde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Kocamaz, “Çok şükür bugün gittiğimiz her yerde Gülnarlı bizi bağrına basıyor. Alnımız açık, başımız dik bir şekilde, her yerde göğsümüzü gere gere dolaşıyoruz. Bizi tanıyorsunuz. Bizim vatandaşlarımızla oluşturduğumuz gönül bağını kimse koparamaz. Biz Yörük çocuğuyuz. Mücadele ile bugünlere geldik ve mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmadık, bırakmayacağız. Atatürk’e, demokrasiye, Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim hizmetlerimiz devam ediyor ve kaldığı yerden devam edecek. Mersin’in hak ettiği barış, huzur ve kardeşlik ortamı devam edecek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesinin Gülnar’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

 

Kocamaz, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek yerleşkeyi hizmete açtı. Açılış töreninde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Arıcı tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verilirken, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz da MESKİ’nin hizmetlerini anlattı.

 

Gülnar Teknik Hizmetler Yerleşkesinin yapımı 1 milyon 300 bin TL sözleşme bedeli ile tamamlandı. Gülnar ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Teknik Hizmetler Yerleşkesi, 13 bin 291 metrekare yüzölçümünden oluşuyor. Ambar binası, abone merkezi ve idari binayı kapsayan tek bir bina ile kanalizasyon ve içme suyu hizmet kalitesinin artırılması, malzemelerin de tek bir yerde toplanması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:57
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