Kocamaz, DP adayı olarak seçim listesinde
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İl Seçim Kurulunca hazırlanan seçim listesinde Demokrat Parti'nin adayı olarak yer aldı22 Şubat 2019 Cuma 15:22
MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İl Seçim Kurulunca hazırlanan seçim listesinde Demokrat Parti'nin (DP) adayı olarak yer aldı.
Alınan bilgiye göre, yerel seçimler için siyasi partilerin aday olarak gösterdiği isimlerin bulunduğu listeler, seçim kuruluna asıldı.
Kocamaz, Mersin İl Seçim Kurulunca hazırlanan listede Demokrat Parti'nin adayı olarak yerini aldı.
Evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamayan Kocamaz, Demokrat Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu açıklamıştı.
YORUM YAZ