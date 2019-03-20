Kocamaz: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus’tave Mersin’de sayısız büyük projeye imza attıklarını belirterek, "Bu kentte yapılan enbüyük projelerin altında Burhanettin Kocamaz’ın imzası var" dedi.

Tarsus Vefa Köprüsünün açılışı, Başakan Kocamaz ve Demokrat Parti MersinBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz’ın katıldığı törenle açıldı. TarsusBelediye Başkanı olduğunda Tarsus Belediyesi’nin bir köprü yapacak kadar dahiparasının olmadığını söyleyen Kocamaz, “Nereden nereye geldik. Biz batmış, bitmiş,tükenmiş bir belediyeyi çukurdan aldık. Ve 20 yıllık süre içerisinde alan ve nüfus bazındaen zengin belediyeyi teslim ederek Mersin’e gittim.Devletin dili yazı. Açarlar dosyaları,vatandaş inceler, herkes her şeyi görür. Gideceğimiz son dönemde arkadaşlara sordum. Saymaya bir başladık, 41 tane köprü yapmışız. Eskiden insanlar kanalın üzerindenkarşıdan karşıya geçen incecik su borusunun üstünden düşmeden geçerlerse geçerlerdi. Berdan’ın üzerinde bir tane köprü vardı. Bir de şelaledeki tarihi taş köprü vardı. Orayageçmek için araçların ön kayıt yaptırması lazımdı. Bugün geldiğimiz noktadaBeydeğirmeni köprüsünü aynen buradaki gibi bulvara dönüştürdük. Şu anda bizimyaptırdığımız köprü sayısı gerçekten sadece Berdan’ın üzerinde 4 oldu. Barajın içerisindebir köprü daha yapacağız. Onunda iznini çok zor aldık. Barajdaki sıkıntıyı da ortadankaldıracağız. Karşılıklı gidiş geliş köprüleri birbirinde farklı olacak. Kim ne konuşursakonuşsun, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

“En büyük projelerin altında Burhanettin Kocamaz’ın imzası var”

Tarsus’ta ve Mersin’de sayısız büyük projeye imza attıklarının ve Tarsus ile ilgilihayallerinin henüz bitmediğinin altını çizen Kocamaz, “Daha düne kadar ‘Ben zenginbabanın evladıyım. Bana çok büyük miras bıraktı’ diyen insanlar bugün maalesef siyasetsahnesine girince, vefasızlık ön plana çıkınca ağzına geleni söyleyebiliyor. Ama Tarsushalkı neyin ne olduğunu biliyor. Bu kentte yapılan en büyük projelerin altında BurhanettinKocamaz’ın imzası var. Tabi ki, daha yapacak çok işimiz var. Bizim en büyükhayallerimizden birisi de bu Berdan’ın iki tarafını açıp, burayı Çukurova’nın cazibemerkezi haline getirmekti” ifadelerini kullandı.

“İnşallah aşıkları buluşturacak köprülerin sayılarını arttırırız”

Bir diğer hayalinin de D-400 karayolundan Berdan nehri arasındaki mesafeyi kısaltmakolduğunu kaydeden Kocamaz, “Normalde D 400 karayolundan denize 53 kilometredenvarıyor. İki tane proje hazırlandı. O kıvrımlar, menderesler kısaltıldığı zaman bir tanesi 18kilometrede denize varacak. Diğeri de 22 kilometrede denize varacak. Bunu yapmaktabenim diğer hayallerimden biri. Tarihteki o Karabucak Ormanının bulunduğu bölge, Regmagölüydü ve bir lagündü orası. Kleopatra o lagünden Tarsus’a çıkmış ve Antoniuslabuluşmuştu. İnşallah biz Cenab-ı Allah ömür verir, nasip ederde Ayfer Yılmaz ile birlikteyine aşıkları buluşturacak o köprülerin, o yolların miktarını da artırırız. İnşallah o göleti deyine Tarsus’un alt tarafına getirir bir yat limanı olarak, bir marina olarak kullanmayıCaneb-ı Allah bize nasip eder” şeklinde konuştu.

“Biz ufak işlerle uğraşmayız”

Kocamaz, gerek Mersin genelinde gerekse Tarsus’ta olması gereken işleri yaptıklarınıbelirterek, şöyle devam etti; "Biz ufak işlerle uğraşmayız. Daha önce Tarsus’ta ulaştığımızsevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamına Mersin’de de ulaştık. Allah birliğimizi daimetsin. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere fitne ve fesatçılara fırsat vermesin. Cenab-ıAllah geleceğe hep birlikte yürümeyi ve bin yıllık kardeşliğimizi daha nice bin yıllarsürdürmeyi nasip etsin. Bugün açılışını yaptığımız köprünün Tarsus’a hayırlı olmasını,kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum.”

Fahrettin Paşa Mahallesi ile Kavaklı Mahallesini 2485 Sokak üzerinden bağlayan VefaKöprüsü 3 milyon 750 bin TL maliyete sahip. 48 metre uzunluğunda ve 20 genişliğindekiyeni köprü projesi kapsamında 873 ton sıcak asfalt çalışması, bin 150 metrekare kilit taşıve bin 350 metrekare bordür döşeme ile kaldırım yapımı tamamlanırken, modernaydınlatma sistemleri ile donatılan köprü, ulaşıma hazır hale getirildi.