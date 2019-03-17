Kocamaz, Anamur’da toplu açılış törenine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamurilçesinde yapımı tamamlanan otogar, mezbahana ve kanalizasyon hattı hizmetlerinin topluaçılış törenini katıldı.

Açılış öncesi salonu dolduran yoğun kalabalığa seslenen Kocamaz, “2014 öncesisizlere gelerek desteklerinizi istemiştim. O zamanlar beni sadece Tarsus BelediyeBaşkan adayı olarak tanıdınız. Bize güvendiniz, destek verdiniz. Büyükşehir BelediyeBaşkanı olduk. Biz ittifaksız bir şekilde o göreve geldik. Biz bu mücadelede, millete hizmetyolunda sonuna kadar varız. Demokrasi bayrağını taş binadan indirtmeyiz. Mersin acemiellere bırakılamayacak kadar önemli bir şehirdir. Mersin, bugün geldiği barış, huzur vekardeşlik ortamının sürdürülebilmesi ve hizmetlerin devamı için hep birlikte çalışmakistediğimiz, dünyanın önemli kentleri arasına getirmek istediğimiz bir şehir. Hizmet bizimişimiz diyoruz. Bu hizmeti yaparken şahsım olarak söylüyorum. İllaki belediye başkanıolmaya gerek yok. Biz bu millete gönül vermişiz, bu millete sevdalıyız. Mersin’i seviyoruz.Doğduğumuz, büyüdüğümüz ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz bu kenti daha ilerinoktalara götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra da mezara kadarçalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anamur’a yapılan hizmetler hakkında vatandaşlı bilgilendiren Başkan Kocamaz, “Bugünhem yeni otogarımızın hem mezbahamızın hem de Ören kanalizasyon hattımızın açılışınıgerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut ekonomik kriz nedeniyle asfalt firmaları bizi çokyordu. Otogarımız tamamlandı ancak sadece asfalt çalışması kaldı. Mersin’de biz görevegeldiğimizde ruhsatlı, modern ve kurallara uygun bir tek Tarsus mezbahası vardı. Bizmerkez dahil Silifke, Mut ve Anamur’da yeni mezbahalar yaptık.Gülnar ve Çamlıyayla’daeski mezbahaları modernize ettik, yasal hale getirdik. İnşallah bu çalışmalar bundan sonrada devam edecek. Bu hizmetlerimiz Anamur’a ve tüm Mersinimize hayırlı olmasınıtemenni ediyorum. Ben bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize teşekkürediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Başkan Kocamaz’açiçek ve plaket takdim ederken, Kılıç Mahalle Muhtarı Osman Gültekin ve Lale MahalleMuhtarı Muhammed Ali Altun da Başkan Kocamaz’a hizmetlerinden dolayı teşekkürederek çiçek takdim ettiler. Daha sonra protokol üyeleri dualar eşliğinde hizmetlerinaçılışını gerçekleştirdi.