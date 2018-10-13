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Aykut Kocaman ile ilgili bomba açıklama

Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'da göreve getirilen Mustafa Reşit Akçay, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:05
Aykut Kocaman ile ilgili bomba açıklama

Fenerbahçe'de teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün antrenman verilerini sildiği ve var olan bilgileri de dışarıya sızdırıldığı başkan Ali Koç tarafından iddia edilmişti.

Ali Koç'un iddiasını yalanlayan teknik ekipteki kişiler, "Biz Fenerbahçe'ye ihanet etmedik. İhanet etmek isteyenlere de engel oluruz. İçeriden size yanlış bilgiler verildi. Bu tarz olaylar kesinlikle yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Reşit Akçay'dan da bir açıklama geldi. Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'da göreve getirilen Mustafa Reşit Akçay, A Spor'da yayınlanan programa yorumcu olarak katılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Kınalı'ya mesaj atarak, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:05
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  6. Fenerbahçe
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