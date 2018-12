"Kocaman bir aşkın ve hayatın hikayesi"

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'nin önemli jokeylerinden Halis Karataş'ın hayatından beyaz perdeye uyarlanan ve gişede ilgi gören "Bizim İçin Şampiyon" filminde Begüm Atman Karataş'ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, filmin gişe başarısının izleyiciyle özel bir bağ kurulması sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, 7 Aralık'ta vizyona giren efsane safkan at "Bold Pilot" sayesinde tanışıp büyük bir aşk yaşayan jokey Halis Karataş ile Begüm Atman'ın hikayesinin anlatıldığı film, gişede ikinci haftada elde ettiği sonuçlarla dikkati çekiyor.

Filmde Halis Karataş'ın eşi Begüm Atman Karataş'ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada senaryoyu okuduğunda hikayeden çok etkilendiğini söyledi.

Filme ilginin çok yoğun olduğunu bildiren Abdullah, "İzleyenler filmle özel bir bağ kuruyor, kocaman bir aşkın ve hayatların anlatıldığı bir hikaye. Çok mutluyum, gururluyum böyle bir filmde oynadığım için." ifadesini kullandı.

Abdullah, filme çok sıkı hazırlandıklarını, sette de iyi bir ekiple çalışma imkanı bulduklarını belirtti.

- Güçlü bir hikaye

Filmde Halis Karataş'ı canlandıran başrol oyuncusu Ekin Koç da hikayeyi güçlü bulduğu için projede yer aldığını anlattı.

"Bizim İçin Şampiyon" filminde rol aldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade eden Koç, özel insanlarla, nadir rastlanacak bir projede yer almanın sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.



Ünlü bir jokeyin hayatını oynayabilmek için kilo verdiğini ve at binmeyi öğrendiğini belirten Koç, filmin hazırlık süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte yoğun emek verdim. Bir diyetisyenle çalıştım, at binicilik okulunda, jokeylerin yetiştiği yerde jokey stili biniş eğitimi aldım. Engelli atlama üzerine çalışmıştık. Film için yeni at binme stilleri öğrendim. Belli kas gruplarını güçlendirmem gerekiyordu. Atın üzerinde oluşabilecek her türlü riski en aza indirmeye çalıştığımız için güçlü bir atı yönetebilecek kadar sağlam olmanız gerekiyor. Hazırlık süreci 4 ay sürdü. Halis Karataş atçılık dünyasında çok önemli bir figür. Filmden önce atçılık sporuna ilgim yoktu ve Halis Karataş'ı tanımıyordum. İşin içine girdiğim zaman anladım önemini. Değerini anlayınca da omuzlarımızdaki yük arttı."

- "Onu bugüne taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Halis Karataş'ın hayatında önemli yeri olan eski Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Özdemir Atman'ı canlandıran Fikret Kuşkan ise ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Ahmet Atman'ın, Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından Fevzi Çakmak'ın süvari birliğinde savaşan bir asker olduğunu anımsatan Kuşkan, "Oğlu Özdemir Atman ise Mustafa Kemal'in kucağında büyümüştür. 1920 doğumludur. Baba mesleğini ve at sevgisini devam ettirmiş bir insandır. Kendisi şahsına münhasır bir kişiliği olan, Cumhuriyet döneminin beyefendilerindedir. Nur içinde uyusun, çok güzel işler yapmış. Onu canlandırmaktan, bugüne taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Kuşkan, role hazırlanırken Atman ailesinden ve Halis Karataş'tan aldığı bilgilerden çok yararlandıklarının altını çizdi.

Halis Karataş'ın dünyanın ve Türkiye'nin kıymetli ve özel jokeylerinden birisi olduğuna değinen Kuşkan, "Bugün hala genç jokeylere taş çıkartır. Seyislikten jokeyliğe uzanan bir yaşam öyküsü. Bizim İçin Şampiyon bir başarı hikayesi, sadece aşk hikayesi diye nitelendirmemek lazım." dedi.