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Kadının beyanı esas ise bu ne peki? Kendi kendini dövmüş!

Tartışmalara neden olan 6284 sayılı kanun ile şiddet olaylarında “delil olmaksızın kadının beyanının yeterli” kabul edilmesi aileyi yıkmaya, yuvayı dağıtmaya ve kocayı haksız yere evden uzaklaştırmaya sebebiyet vereceği için eleştirilmişti. Bu duruma örnek uzak doğudan geldi. Kocasından dayak yediğini iddia eden kadının kendi kendini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:33

"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair" 6284 sayılı kanun ile kadına şiddet vakalarında "delil olmaksızın kadının beyanı yeterli" kabul edildi. Hiç bir delille gerek olmadan kadının beyanın esas alınması mağduriyetlere yol açacağı için karar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu kanunun karı-kocanın yaşadığı küçük sorunları çözmek yerine çözümsüzleştireceği, küçük müdahalelerle çözülebilecek sorunları derinleştreceği, aileyi yıkmaya ve kocayı haksız yere evden uzaklaştırmaya neden olacağı yorumları yapılmıştı.

Kendi kendini dövdü

Bu duruma örnek uzak doğudan geldi. Kocasından dayak yediğini iddia eden kadının kendi kendini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kocasından dayak yediğini iddia eden kadın kendi kendini darp etti. Ama o anda fark etmediği bir şey vardı: Kameralar...

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:33
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