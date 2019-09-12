Kocalarınızı kim zengin etti?

İzmir’in Asfalt Osman namı ile maruf bir belediye başkanı vardı.Adalet Partili Osman Kibar. Allah rahmet eylesin. Bir seçim kampanyasında üstü açık araba ile Kordonboyu’ndan geçerken balkonlardaki hanımefendiler, dün, bugün, yarın ve öbür gün hep ama hep CHP’li olmuş ve olacak olan, akıllarınca kıyamete kadar CHP ile nikahlı, saygın, seçkin, münevver hanımefendiler sırtlarını dönmüşler, o hödük, o bidon kafalı (o zaman başka şeyler derlerdi) AP’lilere. Rahmetli Osman Kibar da onların bu tavrı karşısında bu tarihi sözü, bu gerçeği suratlarına çarpmıştı. Allah CHP ve bu memleketin mütegallibesini, tuzu kurusunu birbirine düşürsün, yoksa sıradan halkın aklının başına geleceği yok. Gelelim asıl konumuza; Adları duyulmamış, binlercesinden hiçbir farkları ve üstünlükleri olmayan bir takım siyaset ve ekonomi dehalarının (!) kıpır kıpır fitne partisi kurma çabalarına. Önce Allah’a şükredin, sonra da Tayyip Erdoğan’a teşekkür edin. Sizleri oraya kim aday gösterdi, kim getirdi? Kimin popülaritesi ile, kimin rüzgarı ile oralara geldiniz? Yoksa o olağanüstü hitabet ve bilgi potansiyelinizle mi? Sizlerin seçilmemesi için yapılan alçaklıkları nasıl unuttunuz, nasıl o insafsızların ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Neden öfkeniz, kuyruk acınız aklınızın ve vicdanınızın önüne geçti? İngiltere kraliçesinin apartman topuklarına bakıp dilini yuttuğu değerli hanımefendinin başörtüsü ile üniversiteye kayıt yaptıramayıp kös kös oradan döndüğü günü unuttunuz galiba. Bir dönem daha mı First Lady olacaktı, bir dönem size yetmedi mi? Buna bile layık mıydınız? Başsağlığı dilerken sırıtan, iki lafı bir araya getiremeyip dili sürçen, gezicilere karşı ilk günden yelkenleri suya indiren dirayetinizle mi bir döneme daha layıktınız? Daha ne olacaktınız? Yoksa imparator ve imparatoriçe mi olmak istiyordunuz?

Siz gözlüklü fotojenik, karizmatik hoca; “Yapıyor muyuz? Ediyor muyuz? Gidiyor muyuz? Geliyor muyuz? Muyuz? Mıyız?” sorulan ile nutkun yarısını dolduran eşsiz bilim ve hitabet adamı, dünya tarihinin en büyük siyaset ve hariciye dehası (!). Pek derin kitabınızı okuyup okumadığını soran televizyoncuya dudak büken Kemal Bey’i iktidara taşımak için reyleri bölmenin, kendini rahatlatmanın hesabını Allah’a nasıl vereceksin? Bu kadar yıllık tarafına sünger nasıl çekersin? Kenarda otursan, öğrenci yetiştirsen, kitap yazsan, Allah katında da halk nazarında da daha saygın olmaz mıydın? Ya sen Tahtakale piyasasının yetiştirdiği, ODTÜ’nün olağanüstü mezunu, Bilderberg’li, parlak, cillop, paşa çocuk. O isyan ettiğin, başkaldırdığın, aidiyetini sonlandırdığın kişi, seni başbakan yardımcılığına, bakanlıklara getirdi. Kızağa çekilince hemen kötü mü olmak gerekir? Siyaset nöbet değişimi olan bir şey. CHP’de on yıllarca bir kenara itilmiş, bırakın devlet yönetimini, parti yönetiminde bile yıllarca ve yıllarca bir kenarda bekleyen ama partisine hiç küsmeyen, hiç kopmayan binlerce isme bakın, ibret alın ve utanın. Bizimkilerin mamasını, rütbesini hiç eksiltmeyeceğiz anlaşılan.

Sn. Erdoğan, sizleri ömür boyu kaydı ile mi oralara getirdi. Üniversitede başörtüsü mücadelesi yapan halana ve oradan da sana (hiç kaçırmazlar itibarsızlaştırma fırsatlarını) yapılan hareketleri unutmuşsun, belki de gözünü öfke bürümüş.

Boşu boşuna habercileri yormayın, parti teşkilatları, evraklar, broşürler, tabela masrafları, parti örgüt lokalleri kiraları, arabalar, kongre masrafları, bayraklar, her yeni kuruluşta muhakkak zuhur eden sponsor iş adanılan daha neler neler. Yormayın Türkiye’yi, yormayın bizleri. Kısa yoldan rahmet olmayasıca Yaşar Nuri gibi, Atatürk’e laf sayıp, CHP’ye kapılanan Mehmet Bekaroğlu gibi, bir sürü kapı dolaşan Perinçek’in kapısından geçme şerefini yaşayan Yaşar Okuyan gibi, yine aynı şekilde Doğu Perinçek’in kapısından geçen, bu arada Beşar Esed’in eteğine yüz süren, kafasını, “Cumhurbaşkanı adayı olursa destekleyebiliriz” fitnesi ile Deniz Baykal’ın karıştırdığı Abdüllatif Şener gibi.

CHP’ye bir an önce gidin. Yüreğiniz soğusun, CHP’de her zamanki gibi malı götürsün. Kendinizi de peşinize muhakkak takılacak olan üç beş kişiyi de yormayın. Muhakkak peşinizden gelen olur, kaç kişi olur, kime zarar, kime fayda verirsiniz düşünün. İnancınız var, Allah’tan korkun.