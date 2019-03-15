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Kocalar RES'te elektrik üretimine başlandı

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 30,6 megavat kurulu güce sahip Çanakkale'deki Kocalar rüzgar enerjisi santrali işletmeye girdi- Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu: - "Yıl sonuna kadar dört rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla sadece rüzgarda 275 megavatlık kurulu güce ulaşacağız. Bu yatırımlarla yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücümüz ise 632 megavata çıkacak"

15 Mart 2019 Cuma 14:01
Kocalar RES'te elektrik üretimine başlandı

İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'de bulunan 30,6 megavat gücündeki Kocalar rüzgar enerji santralinde (RES) üretime geçildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, 2020'ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklarda üretim kapasitesini bin megavata çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yatırımlarına ara vermeden devam ettiği belirtilen açıklamada, "Akfen’in Çanakkale’de bulunan 30,6 megavat gücündeki Kocalar rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başladı. Bu yıl içinde Çanakkale ve Denizli’de toplam kurulu gücü 245 megavat olan 3 rüzgar enerji santrali projesi daha hayata geçirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline geldiğine işaret edilerek, bu kapsamda faaliyete giren Kocalar RES'in de 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Çanakkale’de üretime geçen Kocalar RES projesinin 9 adet türbinden oluştuğunu bildirdi.

Santralin yıllık 60 bin megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştireceğini ve 48 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyeceğini belirten Karabeyoğlu, "Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 4 rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla sadece rüzgarda 275 megavatlık kurulu güce ulaşacağız. Bu yatırımlarla yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücümüz ise 632 megavata çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:01
  1. Akfen Yenilenebilir Enerji
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