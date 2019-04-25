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Kocaispir’den Kızılay’a destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Kızılay’ın her zaman yanında olduklarını söyledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:40
Kocaispir’den Kızılay’a destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Kızılay’ın her zaman yanında olduklarını söyledi.


Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül, Sarıçam Şube Başkanı Cabbar Konuk, Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek’ten oluşan Kızılay Heyeti Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’i makamında ziyaret etti.


Saygılı ve beraberindeki heyet,Kocaispir’e hayırlı olsun dileklerini iletip, Kızılay’ın ulusal ve uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


Kocaispir’de Kızılay’ın çalışmalarında Yüreğir Belediyesi olarak destek vermeye hazır olduklarını, Kızılay’ın insani yardım alanında dünya çapında marka isim olduğunu ifade etti.Kocaispir, “Bu nedenle de bir Kızılay görevlisi gibi üzerime düşeni yapmaya hazırım" dedi.


Saygılı da Kızılay hareketinin gönüllü hayırseverler tarafından kurulduğunu belirterek, “Gönüllü destek verenler sayesinde emeklemeye, yürümeye başladı. Çok şükür ki sizler destek verdikçe yardımda dünya genelindeki iyilik yarışında en önde koşuyoruz” diye konuştu.


Başkan Saygılı ve beraberindekiler daha sonra Başkan Kocaispir’in başkanlığının Yüreğir halkına hayırlı olması dilekleriyle hediyelerini takdim ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:40
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