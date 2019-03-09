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Kocaispir: “Güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı karşılamaya tüm Adanalıları bekliyoruz"

Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Adanalılar ile buluşacağını belirterek,İstasyon Meydanı’ndaki mitinge tüm Adanalıları davet etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:59
Kocaispir: “Güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı karşılamaya tüm Adanalıları bekliyoruz"

Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Adanalılar ile buluşacağını belirterek,İstasyon Meydanı’ndaki mitinge tüm Adanalıları davet etti.


Erdoğan’ın yarın saat 12.00 ‘da İstasyon Meydanı’nda Adanalılarla buluşacağını hatırlatan AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, herkesi tarihe tanıklık etmeye davet etti. Başkan Kocaispir, “Cumhurbaşkanı ve Genel BaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan, Adana’da İstasyon Meydanı’nda vatandaşlarımızla buluşacak. Ben tüm kalbi duygularımla inanıyorum ki Adana halkı Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi bugün de bağrına basacak, birlik beraberlik ruhuyla mitingimizi coşkuyla gerçekleştireceğiz. Ülkemizin yerelden ulusala şahlanışının mimarı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi milletimizle beraber daha ötelere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Güven ve istikrarın sembolü olan AK Parti sayesinde geleceğe daha emin adımlarla yürürken, yeryüzü coğrafyasında mazluma umut, dosta güven ve düşmana korku salmak için hemşehrilerim miting alanını dolduracaktır. “Memleket emektir” diyerek, ekonomi sağlık, ulaşım eğitim ve teknoloji alanlarında reform niteliğinde yatırımlarla Türkiye’mizi bir dünya markası yapma gayretinizi sürdürmek için ‘gönüller bir Adana’m tek yürek’ diyerek miting alanını dolduracaktır. Güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:59
  1. doğa

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