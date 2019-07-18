0553 313 94 23

Kocaispir: "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi garantiye almış oluruz"

Yüreğir Belediyesi ‘Eğitime Destek Kursları’ öğrencilerinden LGS Türkiye birincisi Sabiha Gökçe Tepedelen ve dereceye giren öğrenciler Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
Kocaispir: "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi garantiye almış oluruz"

Yüreğir Belediyesi ‘Eğitime Destek Kursları’ öğrencilerinden LGS Türkiye birincisi Sabiha Gökçe Tepedelen ve dereceye giren öğrenciler Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür ziyaretinde bulundular. Başkan Kocaispir, “Çocuklarımızı hayata ne kadar iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi garantiye almış oluruz. Bu yüzden özveri ile çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.


Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde verilen Eğitime Destek Kursları başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Murat Göğebakan Kültürevi öğrencilerinden Sabiha Gökçe Tepedelen katıldığı LGS sınavında bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Kültürevlerinde eğitim alan Gökay Emin Sarıkaya, Aleyna Teke, Cemile Sevde Eşit, Fatma Sıla Tepeli, Talip Efe Şevik ise yüzde 1’lik dilime girerek fen liselerine girme hakkı elde ettiler.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i ziyaret eden başarılı öğrenciler eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir ise öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.


Öğrencilerin Yüreğir’in gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Kültürevlerimizdeki eğitime destek kurslarımızda düzenli sistemli bir çalışma yapıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız huzurlu bir ortamda sınavlara hazırlanıyor, kıymetli vakitlerini en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Bu yavrularımız gerçekten önemli bir başarı elde ettiler ve Yüreğirimizin, bizim gurur kaynağımız oldular. Her zaman desteklerimizle yanınızda olacağız. Sizleri tebrik ediyor, ailelerinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk gemisinin kaçırıldığı Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli suları
    1. Türk gemisinin kaçırıldığı Gine..
    2. GTB, Gaziantep meyan şerbetini..
    3. Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza
    4. 4 yaşındaki küçük kız yardımına..
    5. FaceApp'e FBI soruşturması yolda
    6. Canpolat vatandaşların taleplerini..
    7. Duruş bozukluğu için egzersiz..
    8. Terör kurbanı kardeşlerin ailesi için..
    9. (Özel) Taksiciden örnek davranış
    10. Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
    11. Mehmet Şevket Eygi'nin turistlerle..
    12. Şahinbeyli sporcu Gazaintep’in gururu..
    13. 26 yıl önce PKK’nın katlettiği..
    14. Milli SİHA kendi rekorunu egale etti!
    15. İran Dışişleri Bakanı: "İran ile..
    16. Atletico Madrid Hermoso'yu transfer etti
    17. Erzincan’da polise mukavemette bulunan..
    18. Bingöl Belediyesi, mevzuat dışı..
    19. Karabükspor’dan üç futbolcu, U19 Milli..
    20. Çakal Carlos kirli planı deşifre etti!..
    21. Ağız ve diş sağlığı taban puanları,..
    22. "Yeni doğan bebeklerde oluşan beyin..
    23. UNICEF'ten 2019'da 350 bin Yemenliye..
    24. Kocaispir: "Çocuklarımızı hayata iyi..
    25. Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı
    26. Selin vurduğu Düzce havadan..
    27. Siirt’te tarım ve hayvancılığa 3..
    28. Hollanda'da İranlı muhalifin suikast..
    29. Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu..
    30. Şahinbey Belediyesi’nden bir polis..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’