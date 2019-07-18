Kocaispir: "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi garantiye almış oluruz"

Yüreğir Belediyesi ‘Eğitime Destek Kursları’ öğrencilerinden LGS Türkiye birincisi Sabiha Gökçe Tepedelen ve dereceye giren öğrenciler Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür ziyaretinde bulundular. Başkan Kocaispir, “Çocuklarımızı hayata ne kadar iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi garantiye almış oluruz. Bu yüzden özveri ile çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde verilen Eğitime Destek Kursları başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Murat Göğebakan Kültürevi öğrencilerinden Sabiha Gökçe Tepedelen katıldığı LGS sınavında bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Kültürevlerinde eğitim alan Gökay Emin Sarıkaya, Aleyna Teke, Cemile Sevde Eşit, Fatma Sıla Tepeli, Talip Efe Şevik ise yüzde 1’lik dilime girerek fen liselerine girme hakkı elde ettiler.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i ziyaret eden başarılı öğrenciler eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir ise öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Öğrencilerin Yüreğir’in gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Kültürevlerimizdeki eğitime destek kurslarımızda düzenli sistemli bir çalışma yapıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız huzurlu bir ortamda sınavlara hazırlanıyor, kıymetli vakitlerini en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Bu yavrularımız gerçekten önemli bir başarı elde ettiler ve Yüreğirimizin, bizim gurur kaynağımız oldular. Her zaman desteklerimizle yanınızda olacağız. Sizleri tebrik ediyor, ailelerinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.