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Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahil yolu, BüyükşehirBelediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla asfaltlanarak vatandaşların hizmetine girdi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:14
Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahil yolu, BüyükşehirBelediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla asfaltlanarak vatandaşların hizmetine girdi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce başlayankanalizasyon çalışmalarının uzaması nedeniyle bir türlü asfaltlanamayan, bölgeesnafının ve vatandaşların bozuk olan yol nedeniyle sıkıntı çektiği Kocahasanlı sahilyolu, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını hızlandırmasıylaasfalta kavuştu. Hem vatandaşın hem de bölgedeki esnafının çektiği yol çilesi deböylelikle sona erdi.


Kentin sahil şeridi en uzun bölgelerinden biri olma özelliğini gösteren ve yaz aylarındayerli ve yabancı turistlerin en sık kullandığı güzergah olan Kocahasanlı sahil yolu,asfalt çalışmasının ardından modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Kısa süresonra tamamen trafiğe açılacak olan yolda, bin ton asfalt kullanıldı.


“Başkanımız talebimize karşı duyarlı davrandı”


Yolda yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur oluştuğu için vatandaşların sıkıntıçektiğini ifade eden mahalle muhtarı Adem Arslan, "Vahap Seçer başkanımızın yaptığımuhtarlar toplantısında kendisine asfalt talebimizi iletip, buranın kanayan bir yaraolduğunu, vatandaşımız toz, toprak, çamur içinde yaşadığını söyledik. Çok şükürbaşkanımız talebimize karşı duyarlı davrandı ve asfalt çalışmasını başlattı. Geçkalınmış bir hizmet ama demek ki, kısmet Vahap Seçer başkanımızaymış. Benkendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:14
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