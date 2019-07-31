Kocaelispor’a İzmit Belediyesinden tesis desteği

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Encümen toplantısında Alikahya’da yer alan açık tesisin ücretsiz olarak Kocaelispor’a tahsis edilmesi kararı alındı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında toplanan İzmit Belediye encümende İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bulunduğu 15 madde karara bağlandı.

Encümende, Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi 4832 ada 5 nolu parseldeki açık spor tesisinin Kocaelispor Kulübü’ne ücretsiz tahsis edilmesi kapsamında kira sözleşmesi usulen feshedildi. Şirintepe Mahallesi Kocatepe Sokak 3547 ada 4 nolu parsel yolda kalan ağaçların kaldırılması gerekirken Fen İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kontrollerde parsel maliklerinin adlarına ödemenin yapılması kararlaştırıldı. Kaboğlu Mahallesi Kafkas Sokak’ta da açılacak imar yolu sebebiyle yol üzerinde kalan 4 ağacın bedelininparsel hissedarlarına hisseleri bedelince ödenmesi kararlaştırıldı.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yaptığı denetimler kapsamında büyükbaş hayvan beslerken çevreyi rahatsız ettiği belirlenen Hüseyin G.’ye 350 TL para cezası kesildi. Toplantının devamında Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir kafe ile Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak’ta bulunan kıraathaneye alkollü içecek sunumu yapıldığı belirlenerek bin 822’şer TL ceza kesildi.

Belirlenen kaçak yapıların cezalandırıldığı toplantıda Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan vekaldırım işgali yaptığı tespit edilen Pişkin Simit adlı iş yerine yapılan uyarılar sonrası 320 TL para cezası uygulanmasına ve işgalin kaldırılmasına karar verildi.