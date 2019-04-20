Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kocaeli’nin yüksek kesimleri Nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Vatandaşlar, yağan karın tadını çıkartmak için soluğu Kartepe’de aldı.

Kocaeli’nin yüksek kesimleri, dün yağan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı ile beyaza büründü. Kartepe ilçesi Saman Dağları’nın zirvesi, Gölcük ilçesi Erikli Tepe’de kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar yükseldi. Nisan ayında yağan karı görmek isteyen vatandaşlar ise kış turizminin önemi noktalarından olan Karatepe’de soluğu aldılar. Vatandaşlar yağan karın tadını yaktıkları ateşin başında manzarayı seyrederek çıkarttı.

Karı görmek için İstanbul’dan Kartepe’ye geldiklerini söyleyen Burak Şahin, Nisan ayında kar görmenin ilginç olduğunu belirterek, “İstanbul’dan geliyoruz. Karan yağı görmek için geldik. 5. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu varmış. Onu da görmüş olduk bu vesileyle. Ama asıl maçımız mangalda sucuk, körfez yapmaktı. Ben ilk defa geliyorum buraya. Sisli ama güzel bir yer. Nisan ayında kar ilginç. 3-4 yıldır kar görmüyordum. Nisan ayında kar görmek ilginç oldu” dedi.