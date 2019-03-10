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Kocaeli’nin kültürü bu ansiklopedide toplanacak

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nun son gününde Kocaeli Ansiklopedisi Çalıştayı gerçekleşti.

10 Mart 2019 Pazar 16:25
Kocaeli’nin kültürü bu ansiklopedide toplanacak

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nun son gününde Kocaeli Ansiklopedisi Çalıştayı gerçekleşti.


Milli Mücadele’de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu’nun son gününde Gazi Süleyman Paşa Salonu’nda Kocaeli Ansiklopedisi Çalıştayı gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haşim Karpuz Konya Ansiklopedisi, İlhan Işık da Diyarbakır Ansiklopedisi fikrinin çıkışından yazılı hale gelmesine kadar geçen zamanı ve tecrübelerini meslektaşlarına ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına anlattı. Çalıştayın başkanlığını yapan Prof. Dr. Azmi Özcan da, “Kocaeli’nin Ansiklopedisi’ni yapacak olan çekirdek kadro burada” dedi.


Çalıştayda Kocaeli’nin kültür ve medeniyetini yansıtan bir ticari kaygısı olmayan bir şehir ansiklopedisi çıkarılması ve yazılı olarak gelecek nesillere aktarılması ortak karar olarak alındı. Başkanlığını İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azmi Özcan’ın gerçekleştirdiği çalıştay sonucunda, Kocaeli Ansiklopedisini çıkaracak çekirdek kadro, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. İlhan Şahin ile Prof. Dr. Feridun Emecen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gülfettin Çelik, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi ile Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haşim Karpuz, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Şirin, Prof. Dr. Nermin Ersoy ile Doç. Dr. Levent Atalı, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İdris Bostan ile Prof. Dr. Metin Tuncel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yelildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Hayriye Sözer, tarihçi Resül Narin ve Volkan Şenel, KYÖD’den F. Yavuz Ulugün, tarihçi İsmail Kahraman, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nden Müzeyyen Ünal, Erdoğan Özdemir ve İhsan Işık isimlerinden oluştu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük önem verdiği ve yapılması için karar aldığı “Kocaeli Ansiklopedisi” için akademisyenlerle belediye yöneticileri çalıştayda bir araya geldi. Şehir Ansiklopedisi çıkarılırken hangi yöntemlerin kullanılacağı tartışılan çalıştayda “Kocaeli Ansiklopedisi”nin önemi konuşuldu. İlerleyen teknoloji ile internetin tüm hayatlara girişi ve bilgiye hızlı ulaşmanın toplumlara zarar verdiği öngörüsü konuşulan çalıştayda, her şeyi kısa sürede tüketen ve çok çabuk unutan bir toplum olduğumuz tartışıldı. Çalıştayda, Kocaeli’nin kültür ve medeniyetini yansıtan bir ticari kaygısı olmayan bir şehir ansiklopedisi çıkarılması ve yazılı olarak gelecek nesillere aktarılması ortak karar olarak alındı. Ansiklopedide geçecek tüm bilgilerin kaynakçası ve belgelerinin olması gerektiği de vurgulanan çalıştayda, örnek bir fasikülün çıkması gerektiği konuşuldu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:25
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