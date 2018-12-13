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Kocaeli'nin iletişimi doğal afetlerde kesilmeyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan telsiz ağı sayesinde, deprem ve diğer afet durumlarında kurumlar arasındaki iletişim daha hızlı sağlanacak

13 Aralık 2018 Perşembe 12:29
Kocaeli'nin iletişimi doğal afetlerde kesilmeyecek

KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de kurulan yeni telsiz ağı sayesinde, belediye birimleri ve diğer kurumlar daha hızlı iletişim kurabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin tamamını kapsayan kesintisiz bir telsiz ağı kurulduğu belirtildi.

Belediyenin, vatandaşların ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanabilmesi ve birimler arası iletişimin zaman kaybı yaşanmadan gerçekleşebilmesi için önemli bir hizmeti hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, şehrin belli noktalarında ölçümler yapılmasının ardından 11 telsiz kule inşa edilerek birimler arası iletişimin kesintisiz şekilde yapılmasının sağlandığı bildirildi.

Telsiz ağının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin itfaiye, zabıta, ambulans ve toplu taşıma gibi birçok biriminin vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmesi adına kullanılmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, "Yeni telsiz ağının deprem ve diğer afet durumlarında da kullanılabilmesi olası iletişim kesintilerine de çözüm olacak. Sistem, afetlerde ve acil durumlarda birimler arasındaki iletişimin daha hızlı olmasını sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

- "Kocaeli'nin kırsal alanlarında da kullanabilecek"

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen telsiz sistemiyle Kocaeli'de kesintisiz bir iletişim ağı oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistem Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Darıca, Gebze, Körfez, Kandıra ve Derince ilçelerindeki ikisi mevcut 9'u yeni olmak üzere 11 telsiz kule istasyonlarıyla gerçekleşiyor. Telsiz ağı kuleleri 50 metre boyunda inşa edildi. Telsiz Ağı Sistemi, Büyükşehir Belediyesinin birimleri tarafından normal zamanlarda vatandaşa daha kaliteli bir hizmet için kullanılıyor. Sistem, deprem, yangın, terör saldırısı ve diğer afet durumlarında AFAD, polis, jandarma ve diğer ordu birimleri tarafından kullanılacak. Diğer devlet kurumlarının, büyükşehirin telsiz ağı sistemini kullanabilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görüldüğünde mümkün olabilecek. Telsiz kule istasyonlarının Kocaeli'nin tümünü kapsaması için ASELSAN kuruluşuna ölçümler yaptırılarak, kulelerin hangi konumlara yerleştirileceği belirlendi. Böylelikle telsiz ağı sadece şehir merkezlerinde değil, Kocaeli'nin kırsal alanlarında da kullanabilecek."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:29
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