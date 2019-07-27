Kocaeli’nin doğa sporları merkezi, Ballıkayalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin doğa rotaları içerisinde yer alan Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, Doğa sporlarının merkez üssü oldu.

Kocaeli, sanayisinin yanı sıra doğa turizmi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda kentin doğa harikalarından Ballıkayalar Tabiat Pakı, vatandaşların uğrak mekanı oldu. Birinci derece doğal sit alanı olan Gebze Ballıkayalar aynı zamanda doğa sporlarının merkez üssü niteliğinde. Gebze’ye bağlı Tavşanlı Köyündeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, 21 Temmuz 1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tescil edilerek ‘doğal sit alanı’ ilan edildi. Önemli sanayi kuruluşlarının yanında olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile doğa güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölge. Ballıkayalar Tabiat Parkı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş parkurları içerisinde yer alıyor.

Ballıkayalar Kanyonu toplamda 9 kilometre uzunluğuna sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 kilometrelik parkur Kocaeli doğa rotalarına eklendi. Yer yer 40 - 80 metre genişliğe sahip olan kanyon, kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik boğaz özelliğinde. Ballıkayalar Tabiat Parkı, içinde vadi, göl, şelale, dere ve travertenler üzerinde seyir teraslarına sahip. Kamping için çadır kurmaya elverişli düzlükleri bulunan Tabiat Parkı, 4 mevsim oluşan doğa güzellikleriyle doğa severleri kendine hayran bırakıyor. Ballıkayalar mevkiinde özellikle doğa yürüyüşü en çok tercih edilen dağ sporların başında geliyor. Gruplar halinde yapılan doğa yürüyüşünde doğaseverler çok sayıda canlıyla karşılaşarak vadinin en egzotik noktalarını keşfediyor.

Farklı farklı alanlarda kurulan doğa yürüyüşü parkurunda en çok tercih edilen parkur ise parkın girişinden başlayıp kanyonun üst taraflarından ilerleyen yol. Vadideki bir diğer yol ise kanyonun içinden başlayarak şelale ve dere yatağından geçiyor. Yüzmek isteyen doğaseverler ise kanyon içinde oluşan gölete büyük ilgi gösteriyor.

Dört Mevsim spor yapabileceğiniz bir alan olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, İzmit’te 45, İstanbul’a 1 saat uzaklıkta. Gebze Merkez’den yalnızca 8 kilometre uzaklıkta olan tabiat parkına, Tavşanlı Köyü yolunu izleyerek ulaşım sağlanıyor. Vadiye ayrıca Tavşanlı Köyü özel halk otobüsleriyle de ulaşım sağlanıyor.