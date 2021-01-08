Kocaeli’ne 6 bin 864 konutluk proje

İzmit tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine Cedit Mahallesi’nde imza atılacak. Yaklaşık 13 hektarlık alanda dönüşüme gidilecek. 464 adet 3+1 ve 518 adet 2+1 olmak üzere toplamda 982 konut üretilecek. 100 milyonluk proje kente değer katacak.

Alanlar belirlendi

Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda (KDGPA) tüm ölçekli planlama çalışmaları tamamlandı. 2020 Kasım ayında kesinleştirilen plan çerçevesinde TOKİ tarafından ilk etapta yapılacak yaklaşık bin 280 konut için alanlar belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ’nin sorumlu olduğu proje kapsamında 2021 yılının ilk yarısında inşaat çalışmalarına start verilecek.

Çalışmalar hızlanıyor

Dilovası-Tavşancıl Rezerv Yapı Alanı Projesi de büyük önem taşıyor. Kamulaştırma yetkisi verilen alanda bin 500 konut inşası için plan ve proje çalışmaları TOKİ tarafından yürütülüyor. Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda (KDGPA) toplam bin 302 adet konut ile 20 adet ticari birim ünitesi yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOKİ, Körfez Belediyesi ile Derince Belediyesi yoğun mesai harcayarak projenin ilk 6 ayda başlaması için gerekli her adımı atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ile Körfez Belediyesi’nin sorumlu olduğu Kabakoz Mahallesi Dönüşüm Projesi için kollar sıvanıyor. Derince-Körfez KDGPA’da inşa edilecek toplam bin 302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesi alanının dönüşümü için kullanılacak.

Seferber olundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ile Körfez Belediyesi’nin sorumlu olduğu Samsunlular Mahallesi Dönüşüm Projesi için düğmeye basılıyor. Derince Körfez KDGPA’da yapılacak toplam bin 302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesinden alanının dönüşümünde yararlanılacak. Uygulama imar planının 2021 Ocak ayında onaylanmasını takiben DerinceKörfez KDGPA sınırında üretilecek konutların bir kısmı bölgenin dönüşümünde kullanılacak.

Planlar onaylandı

İmar planları onaylanan İlimtepe’ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ile Körfez Belediyesi tarafından toplam bin 500 adet konut üretilecek. Gebze’de gecekondu önleme bölgesi statüsünde olan Kirazpınar mevkiinde ise 300 adet sosyal konut inşa edilecek