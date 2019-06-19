0553 313 94 23

Kocaeli’nde fırtınada asırlık çınar ağacı devrildi: 1 yaralı

Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu devrilen ağacın parçası üzerine düşen bir kişi yaralandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:03
Kocaeli’nde fırtınada asırlık çınar ağacı devrildi: 1 yaralı

Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu devrilen ağacın parçası üzerine düşen bir kişi yaralandı. Ağacın üzerine devrildiği araç ise kullanılamaz hale geldi.


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek E.isimli bir kişi yaralandı. Hasret Ö.’ye ait 41 AAE plakalı otomobil de ağacın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek
    1. Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam..
    2. Umuttepe’ye ulaşım aksamadan devam..
    3. Festival için geri sayım başladı
    4. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    5. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    6. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    7. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    8. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    9. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. Engelli annelerinden el sanatları..
    12. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    13. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    14. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    15. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    16. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    17. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    18. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    19. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    20. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    21. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    22. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    23. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    24. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    25. Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine..
    26. Şehit Komiser Yardımcı Şükrü Can..
    27. Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye..
    28. Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
    29. Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak..
    30. Kartal Belediyesi ilaçlama..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu