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Kocaeli'nde eğitime kar engeli

08 Ocak 2019 Salı 07:28
Kocaeli'nde eğitime kar engeli

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların karla kaplı olduğu görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar dün de tatil edilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 07:28
  1. Kandıra'da eğitime kar tatili

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