Kocaeli'ndeki DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kocaeli'nde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.18 Mart 2019 Pazartesi 10:03
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
6 kişi yakalandı
Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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