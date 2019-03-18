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Kocaeli'ndeki DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kocaeli'nde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:03
Kocaeli'ndeki DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette  bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

6 kişi yakalandı

Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:03
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