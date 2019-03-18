Kocaeli'ndeki DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kocaeli'nde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 kişi yakalandı Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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