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Kocaeli’nde cinayetten aranan şahıslar yakalandı

Kocaeli’nde 2013 yılında işlenen cinayetin ardından hapis cezası onan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Şubat 2019 Salı 15:43
Kocaeli’nde cinayetten aranan şahıslar yakalandı

Kocaeli’nde 2013 yılında işlenen cinayetin ardından hapis cezası onan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Barlar Sokağı’nda 5 Ekim 2013 tarihinde meydana geldi. Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan’ın tribün liderlerinden Tuna Durmaz (35), bar çıkışı başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede 60 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi serbest bırakılırken Gürkan B. sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökhan D. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden şahıslardan tutuksuz yargılanan Gökhan D. (36)görülen son duruşmada 12 yıl 6 ay, Gürkan B. (34) ise cinayete yardım ve iştirak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan şüphelilerden Gökhan D., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği tarafından Körfez ilçesinde, Gürkan B. ise İzmit’te Motosikletli Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:43
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