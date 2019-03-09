Kocaeli’nde çiftçiler bilgilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez kapılarını açan Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı, çiftçileri buluşturmaya devam ediyor.

Kocaeli’nde ikinci kez kapılarını açan Doğu Marmara Tarım Fuarı’na katılım yoğun oldu. Günün ilk konferansını TEMA Kocaeli Temsilciği tarafından yapıldı. Yoğun katılım gösterilen konferans karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Katılımcılara doğal yaşam kaynağımız olan toprağın korunması hakkında bilgi verildi. Gün boyunca devam eden konferanslarda günün ikinci konuşmasını Dr. Osman Poyraz gerçekleştirdi. Obezite gibi günümüzün hastalıklarının nedenlerini anlatan ve “Sağlıklı Beslenme” konusunda katılımcılara bilgi veren Poyraz; organik ürünlere dikkat çekti. Daha sonra Bitki Virüs Hastalıkları ve Mücadelesi hakkında konuşma yapan Doç. Dr. Aysun Çavuşoğlu, yanlış ilaçlamaların bitkilerde hastalıklara neden olduğunu ifade etti. Günün son konferansında konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Onur Can ise konuşmasında “Yağmurlama ve Damla Sulamada Dikkat Gereken” hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.