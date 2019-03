Kocaelili anneler, özel çocuklarla birlikte kurabiye yaptı

Kocaeli Anneleri Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel çocuklarla birlikte kurabiye yaptı.

21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Engelli bireylerin sosyal yaşama kazandırılması için eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Anneleri Derneği’ni misafir etti. Merkez’de, Anneler Derneği, Down Sendromlu çocuklar ile birlikte kurabiye yaptı. Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, yiyecek ve içecek atölyesinde Down Sendromlu öğrenciler ile şeker hamurundan kurabiyeler yaptı. Down Sendromlu çocuklar ile yakından ilgilenen anneler, “+1 farkı” ortaya koyarak renkli görüntülere imza attılar.

Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade eden Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, “Amacımız farkındalık oluşturmak. Onun için bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ettik. Bu merkezimiz bizlere büyük örnek oluyor. Burada eğitim alan Down sendromlu çocuklarımız ile kurabiye yaptık. Bizim için önemli bir etkinlik oldu. Desteklerinden ve bugün burada olmamıza vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.