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Kocaeli'den acı haber! Genç kız sobadan zehirlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
Kocaeli'den acı haber! Genç kız sobadan zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze'nin Gaziler Mahallesi 1744. Sokak'taki evde yaşayan Emine Revanlıoğlu'ndan (19) haber alamayan iş yeri yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Emine Revanlıoğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüğünü belirledi.

Sağlık durumu ağır olan kadının eşi Ersin Revanlıoğlu (28) ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
  1. Kocaeli
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