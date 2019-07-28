Kocaeli'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı Dün öğle saatlerinde arkadaşları ile kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Gültekin'in cesedi, sudan çıkarılıp, AFAD botuyla kıyıya getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme Sahili'nden kiraladıkları sandalla açıldıkları Sapanca Gölü'nde, suya düşüp kaybolan Eren Gültekin'in (13) cesedine ulaşıldı. Olay, dün öğleden sonra Kartepe ilçesi Eşme Sahili'nde meydana geldi. Eren Gültekin ve arkadaşları, birlikte sandal kiralayıp, Sapanca Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra Eren Gültekin, dengesini kaybedip göle düştü. Arkadaşları Eren'i kurtarmayı başaramayınca, sahile dönüp, yetkililerden yardım istedi. Saat 17.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları saat 01.00'e kadar sürdü ancak sonuç alınamadı. Bugün İtfaiye, AFAD ve Deniz Polisi'ne bağlı dalgıçlar, sabahın ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışması başlattı. 2 saat sonra, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta, 16 metre derinlikte Eren Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Gültekin'in cesedi, sudan çıkarılıp, AFAD botuyla kıyıya getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi. Gültekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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