Kocaeli'deki yeğen cinayetine tutuklama İzmit ilçesinde barda tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, barda tartıştığı yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'taki barda, alacak sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada, yeğeni Abdullah S'yi silahla öldürdüğü iddia edilen Sinan Y. polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - Olay İzmit'te bir barda önceki gün Sinan Y. ile yeğenleri Abdullah S, Orhan C. ve Ahmet Saadettin C. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Y, yanındaki silahla 3 kişiye ateş ederek, olay yerinden kaçmıştı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmış, ağır yaralanan Abdullah S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sinan Y, olay yerinden kaçarken kullandığı araçla Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde kaza yapmış, daha sonra taksiye binip bölgeden uzaklaşmıştı.



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