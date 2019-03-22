Kocaeli'deki trafik kazası İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden abla ve kardeşi, toprağa verildi. Trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Yiğit (27) ve ablası Emine Yiğit (31) için Başiskele ilçesindeki Vezirçiftliği Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Yiğit'in yakınları camide taziyeleri kabul etti. Abla ve kardeşinin cenazeleri, Kulları Kız Köprü Mezarlığı'nda defnedildi. D-130 kara yolunda dün Yalova istikametine giden Ahmet Yiğit idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarpmıştı. Tabelaya çarptıktan sonra yan yolda duran otomobildeki Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit araçtan dışarı savrulmuş, sağlık ekipleri, abla ve kardeşinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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