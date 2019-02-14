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Kocaeli'deki PKK/KCK davasında karar

Tutuklu yargılanan eski HDP Dilovası İlçe Başkanı Kamuran Onay, PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
Kocaeli'deki PKK/KCK davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık, eski HDP Dilovası İlçe Başkanı Kamuran Onay, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2. duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık eski Onay ve avukatı katıldı.

Tanık E.D, ifadesinde, sanığı HDP Dilovası İlçe Başkanlığı yapmasından dolayı tanıdığını, sanığın PKK terör örgütüyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

İsteği üzerine tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık Onay, savcının mütalaasını kabul etmediğini belirterek, dosyada hakkındaki söz konusu suçlamalarla ilgili somut bir delilin olmadığını ileri sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin terör örgütü üyeliği suçlamasına katılmadıklarını, bundan dolayı bu konuda savunma yapmayacaklarını, müvekkilinin sosyal medyada, Diyarbakır cezaevinde işkence ve kötü muameleleri paylaştığı için terör örgütü propagandası yaptığı yönündeki suçlamaları da kabul etmediklerini ifade etti.

Verdiği aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi gözeterek, sanık Onay'ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
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