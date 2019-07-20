0553 313 94 23

Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında ateşlenen silahla hayatını kaybeden kadının öldürülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında ateşlenen silahla hayatını kaybeden kadının öldürülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar silahı öldürmek için ateşlemediklerini iddia etti.


Olay gece 03.00 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece eşinden ayrı yaşayan Ebru Tenk (34), erkek arkadaşı ile kavga etmesi sonrasında aralarını düzeltmesi konusunda arkadaşı F.K.’dan yardım istedi. F.K. ile birlikte erkek arkadaşının yanına giden Ebru Tenk, yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı. Tenk daha sonra bir kez daha barışmak için arkadaşı F.K.’yı yanına alarak gece saatlerinde Girgin Sokak üzerinde erkek arkadaşı ve beraberindeki gurupla buluştu. Buluşmada çıkan tartışma sonrası taraflar itişmeye başladı.



Kavgada havaya açılan ateşle kanlar içinde kalan kadın öldü


Olayı duyan F.K.’nın eşi V.K. da (38), abisi E.K. (40) ile olay yerine geldi. Eşinin itildiğini gören V.K. yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden birinin isabet ettiği Ebru Tenk göğsünden yaralanarak yere yığıldı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören iki gurup olay yerinden kaçarken, yaralı kadını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Tenk, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti.



Eşini itenleri görünce silahını ateşledi katil oldu


Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceme sonrasında silahı ateşleyen şahsın V.K. İzmit’te abisi E.K. ise Derince’de gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularında suçunu kabul eden V.K., olay yerinde olan eşi F.K.’nın itildiğini görünce kavgayı ayırmak için havaya ateş açtığı o sırada çıkan kurşunlardan birinin Ebru Tenk’e isabet ettiğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp kaçtılar
    1. Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu..
    2. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    3. Denizlispor’dan Hallberg atağı
    4. Erbakan: Kıbrıs harekatı inanç ve..
    5. Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2..
    6. Kocaeli'deki cinayet
    7. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    8. Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu
    9. Tunceli’deki terör operasyonu
    10. Hazine arazisinde hint keneviri..
    11. Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü
    12. Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki..
    13. Araştırma gazetesi ’Research Türkiye’..
    14. Düzce'de arama kurtarma çalışmaları..
    15. TÜSEB’de İnsülin Çalıştayı
    16. 1002 TL trafik cezası yiyen..
    17. Kış: “KKTC’nin aydınlık yarınlara..
    18. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    19. Protestoların sürdüğü Hong Kong'da..
    20. Sahte kimlikle gezen cezaevi..
    21. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    22. Anne ve baba adayları birlikte gebelik..
    23. 5 kilo bonzai ile yakalandı
    24. Mehmet Metiner, Erbil saldırısını..
    25. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    26. Başkan Yalçın Yenidoğan Mahallesinde
    27. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    28. Antalya’da caretta caretta üreme..
    29. Siirt'te 2 metrelik yılan paniği
    30. Başkan Babaoğlu sıkıntıları Vali Ahmet..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'